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Valimiz Sayın Erkaya YIRIK' ın

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Valimiz Sayın Erkaya YIRIK' ın

Şehitlik ve gazilik, aziz milletimizin gönlünde daima müstesna bir yeri olan en yüce makamlardır.

Şehitlik ve gazilik, aziz milletimizin gönlünde daima müstesna bir yeri olan en yüce makamlardır. Ülkemizin her karış toprağında, vatanını, bayrağını ve kutsal değerlerini korumak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz; şanlı tarihimizin, vatan, millet ve bayrak sevgimizin ölümsüz abideleridir.

Şanlı tarihimiz "Gaza" anlayışının bir gereği olarak mukaddes vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğrunda canını feda etmekten çekinmeyen şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin fedakarlıklarıyla elde ettiği nice zaferlerle doludur. Vatanın her karış toprağında sayısız şehidimizin ve gazilerimizin kanları bulunmaktadır. İşte bugün kahramanlıkları ve vatanseverlikleriyle övündüğümüz kahraman gazilerimize vefa duygularımızı ifade etmenin en anlamlı günüdür.

Gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin yakınlarının milletimize tevdi edilmiş en kıymetli emanetler olduğu inancıyla, saygın kişiliklerine yaraşır yaşam koşulları sunmak için devletimizin tüm imkanlarıyla yanlarında olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere Kurtuluş Savaşı'ndan Kıbrıs Harekatına, dahili ve harici teröre karşı verilen kahramanca mücadeleden 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı, devletimizin bekası ve milletimizin birlik ve bütünlüğü uğrunda canını feda etmiş aziz şehitlerimizi sonsuz rahmet, gazilerimizi minnetle anıyor, Gazilik mertebesiyle şereflenmiş tüm gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü en kalbi dileklerimle kutluyorum.

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Haber: Valimiz Sayın Erkaya YIRIK' ın - Haberler
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