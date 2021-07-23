Valimiz Sayın Erkaya YIRIK'ın

Türk basınında sansürün kaldırılışının miladı olarak kutlanan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı, çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez en önemli unsularından biridir.

Türk basınında sansürün kaldırılışının miladı olarak kutlanan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı, çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez en önemli unsularından biridir.

Basın, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanmasında ve sağlıklı bir kamuoyu oluşturulmasında milletimizin sesi ve vicdanı olmuştur. Bu doğrultuda basınımızın dün olduğu gibi bugün de üzerine düşen görevi duyarlılıkla yerine getireceğine inanıyorum.

Bu minvalde kişisel hak ve hukuku temel alan, toplumsal değerlere saygılı, milletimizin birlik ve beraberliğinin pekişmesinde, toplumsal barış ve huzurun tesis edilmesinde, basiretli tutum ve çalışmalarıyla katkıda bulunan basın kuruluşlarımız, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir. Dolayısıyla basın meslek ilkeleri ışığında taviz vermeden, çok zor şartlarda dahi görevini layıkıyla yerine getiren basın mensuplarımızın bu özverili hizmetleri takdire şayandır.

Bu duygu ve düşüncelerle mesai kavramı gözetmeden özverili şekilde görevlerini ifa etmeye çalışan tüm basın mensuplarımızın "24 Temmuz Basın Bayramı'nı" kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.

Kaynak: Habermetre