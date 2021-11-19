Valimiz Sayın Dr. Yılmaz Şimşek'in 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı.

Değerli Öğretmen Arkadaşlarım;

Bilindiği üzere, Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mekteplerinin açılışı ve Başöğretmenliğe seçilmesinin kabul tarihi olan 24 Kasım 1928 günü, 1981 yılından bugüne 24 Kasım, "Öğretmenler Günü" olarak kutlanmaktadır.

Ülkemizin en değerli varlıkları ve geleceğimizin mimarı sevgili yavrularımızı eğitmek gibi bir kutsal görevi üstlenen Öğretmenlerimiz, tarih boyunca bilginin çağdaşlığın, sevginin, barışın ve aydınlanmanın öncüleri, toplumlara yol gösteren önder ve örnek insanlar olmuşlardır.

Bizlerden geleceği devralacak olan yavrularımızı iyiye, güzele, doğruya, gerçeğe ve bilime ulaştıracak yol ve yöntemleri öğreten, onları sevgiyle yetiştirerek sağlıklı ve bilinçli nesillerin yetişmesi için Ülkemizin her bir köşesinde büyük fedakarlıkla eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren, ailemizden sonra bizleri hayata hazırlayan Öğretmenlerimizin hepimizin gönlünde müstesna bir yeri vardır.

Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk "Toplumun en büyük düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmendir. Öğretmen geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Gelecek gençlerindir. Gençlerde öğretmenlerin eseridir" sözleriyle bir ülkenin geleceğinin, o ülkenin eğitim seviyesi yüksekliği ölçüsünde aydınlık yarınlarının olacağını belirterek Öğretmenlik mesleğinin önemini vurgulamıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu ve Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, Niğde'mizin ve ülkemizin dört yanında çalışmakta olan veya emekliye ayrılan tüm öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimi sunuyorum.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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