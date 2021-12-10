Valimiz Sayın Dr. Ömer TORAMAN'ın

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca kabulünün 73. yıl dönümü olan bugün, insanların doğuştan ve eşit biçimde sahip oldukları hakları ifade eden uluslararası bir belgenin kabul edilişinin kutlandığı bir gündür.

Birleşmiş Milletler Kurucu Antlaşmasında önemli bir yer tutan insan hakları, 10 Aralık 1948 tarihinde "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi" ile özel bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. BM Genel Kurulu'nun kabul ettiği beyanname, ülkemiz tarafından da 6 Nisan 1949'da onaylanmıştır.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni ilk imzalayan ülkeler arasında yer alan Türkiye gerek ulusal gerekse uluslararası hadiselerde ortaya koyduğu insanlık yanlısı tavırla en samimi, en barışçıl ve en medeni uygulayıcılardan biridir. Ülkemiz, insanların ve toplumların yaşamlarını insan onuru ve eşitliği temelinde birlikte sürdürebilmeleri için her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak, sosyal adaleti sağlamak ve toplumsal refah tesis etmek için bugün olduğu gibi gelecekte de güçlü bir irade göstermeye devam edecektir.

Hiç şüphe yok ki milletimiz, insanı merkez alan medeniyet tarihimiz boyunca insanlık aleminde 'Eşref-i mahlukat' olarak yaratılmışların en şereflisi olan insana, dini inancı gereği hak ettiği değeri vermiş, kişi hak ve hürriyetlerinin müdafaa ve muhafazasında hassasiyet göstermiştir.

Bugünün tüm kurum, kuruluş, bireyler ve özellikle medya tarafından insanların insan hakları konusunda bilgilendirilmesi, hak arama bilincinin geliştirilmesine yönelik bir fırsat olarak görülmesi, insan hak ve özgürlüklerinin herkes için tüm yönleriyle korunup hayata geçirildiği bir dünyaya ulaşılması temennisiyle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutlarım.

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