Valimiz Sayın Dr. Ömer TORAMAN'ın "24 Kasım Öğretmenler Günü" MesajıDeğerli Öğretmenlerimiz, Dünyadaki en onurlu mesleklerin başında gelen öğretmenlik; emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen saygın bir meslektir. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz millet adını almak yeteneğini kazanmamıştır. "diyerek öğretmenlerin milletin geleceğini şekillendirmedeki etkin rolüne dikkati çekmiştir. Bu sebeple Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasında, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirmesinde öğretmenlerimizin çabalarının, emeklerinin çok önemli payı olacaktır. Geleceğimizin mimarı olan öğretmenlerimizin almış olduğu bu asli görevi layıkıyla yerine getireceklerine, genç nesillerin vatan ve bayrak sevgisi ve milli şuur içerisinde dünyayı iyi tanıyan, donanımlı, devletine ve milletine faydalı birer fert olacak şekilde yetişmeleri için canla başla çalışacaklarına, büyük ve güçlü Türkiye hedefi için bu kutlu yolda fedakarca yürüyeceklerine yürekten inanıyorum. ?Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anarken, tüm öğretmenlerimizin "Öğretmenler Günü"nü kutluyor; sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.

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