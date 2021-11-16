Valimiz Sayın Dr. Ömer TORAMAN'ın "Mustafa Kemal ATATÜRK'ün İlimizi Ziyareti" MesajıCumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 17 Kasım 1937 günü İlimizi teşrif etmelerinin 84'üncü yıl dönümünü idrak etmenin gurur ve heyecanı içerisindeyiz. Modern Türkiye'nin temelini atmak ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için yurdumuzun her köşesini gezip halkıyla içiçe olan Gazi'nin İlimizi ziyareti bu şehrin evlatları tarafından bir onur payesi, bir kıvanç nişanesi olarak kabul edilmiş ve yıllardır gönüllerde özenle yad edilmiştir. Kurtuluş Savaşımızın önderi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Doğu Anadolu'ya yaptığı son gezisinde İlimizi şereflendirdiği o gün Elazığ halkı, Ata'sına olan sevgi ve bağlılıklarının bir ifadesi olarak Elazığ garına akın etmiş, O'nu yakından görebilmek düşüncesiyle genç, yaşlı, kadın, erkek tüm halkımız yol boyunca adeta bir sevgi seli oluşturmuştur. Bu vesile ile, ömrünü ülkesine ve halkına feda eden Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere, kanları ve canlarıyla bu toprakları bize vatan yapan tüm aziz şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor saygılarımı sunuyorum.

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