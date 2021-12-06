VALİMİZ SAYIN DOÇ. DR. ZÜLKİF DAĞLI'NIN BAŞKANLIĞINDA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

İLKADIM, SAMSUN (Habermetre) - Valimiz Sayın Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın başkanlığında, İlkadım ilçemizde kamu kurumlarımızca yürütülen çalışmalar ile başta okullarımızdaki vakalar olmak üzere ilçe genelinde devam eden koronavirüsle mücadele ve aşılama çalışmalarının son durumunun görüşüldüğü değerlendirme toplantısı, İlçe Kaymakamı İbrahim Keklik ve ilçe müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

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