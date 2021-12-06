VALİMİZ SAYIN DOÇ. DR. ZÜLKİF DAĞLI'NIN BAŞKANLIĞINDA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI - Haberler
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VALİMİZ SAYIN DOÇ. DR. ZÜLKİF DAĞLI'NIN BAŞKANLIĞINDA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Habermetre - Haberler | Toplum
VALİMİZ SAYIN DOÇ. DR. ZÜLKİF DAĞLI'NIN BAŞKANLIĞINDA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Valimiz Sayın Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın başkanlığında, İlkadım ilçemizde kamu kurumlarımızca yürütülen çalışmalar ile başta okullarımızdaki vakalar olmak üzere ilçe genelinde devam eden koronavirüsle mücadele ve aşılama çalışmalarının son durumunun görüşüldüğü değerlendirme toplantısı,...

İLKADIM, SAMSUN (Habermetre) - Valimiz Sayın Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın başkanlığında, İlkadım ilçemizde kamu kurumlarımızca yürütülen çalışmalar ile başta okullarımızdaki vakalar olmak üzere ilçe genelinde devam eden koronavirüsle mücadele ve aşılama çalışmalarının son durumunun görüşüldüğü değerlendirme toplantısı, İlçe Kaymakamı İbrahim Keklik ve ilçe müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

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