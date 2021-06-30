Valimiz Sayın Doç.Dr. Zülkif Dağlı'nın
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Valimiz Sayın Doç.Dr. Zülkif Dağlı'nın

Valimiz Sayın Doç.Dr. Zülkif Dağlı'nın
Habermetre - Haberler | Toplum

30 Haziran 1965'te kurulduktan sonra şehrimizin en önemli değerlerinden birisi haline gelen ve tarihi boyunca pek çok başarıya imza atan, Türk futbolunun koca çınarı Samsunsporumuzun 56. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum.

30 Haziran 1965'te kurulduktan sonra şehrimizin en önemli değerlerinden birisi haline gelen ve tarihi boyunca pek çok başarıya imza atan, Türk futbolunun koca çınarı Samsunsporumuzun 56. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum.

Türk futboluna kazandırdığı yıldızları, taraftarı ve oynadığı güzel futboluyla olduğu kadar, futbol camiası içerisindeki duruşuyla da taraflı tarafsız tüm Türkiye'nin sevgisini ve saygısını kazanan Samsunsporumuz, ümit ediyorum ki; geçtiğimiz sezon son anda elinden kaçırdığı şampiyonluğa tek yürek olan taraftarının da desteğiyle ulaşacak ve geçmişte olduğu gibi gelecekte de hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yeni zaferlere imza atacaktır.

Bu vesileyle, kurulduğu günden bugüne Samsunsporumuza katkıları olan kulüp başkanlarımız, yöneticilerimiz, teknik heyetlerimiz, futbolcularımız ve taraftarımız başta olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyor, bu sezonki başarılarımız için görev üstlenen ve mücadele edecek olanlara başarılar diliyorum.

Kaynak: Habermetre

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