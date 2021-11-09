VALİMİZ SAYIN ALİ FUAT ATİK'İN "10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ" MESAJI1

Aziz milletimizin sathı müdafaa ile destansı mücadele verdiği kurtuluş savaşımızın önderi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletinden aldığı inançla sayısız başarılar elde ettiği askeri ve siyasi dehası ile dünya tarihinde saygın yer edinmiş bir liderdir.

Ömrünü, vatanı ve milleti uğrunda cepheden cepheye koşarak harcamış, her alanda gelişmiş bir ülke hedefiyle adımlar atmıştır. Onun azmini ve önderlik vasıflarını gençlerimize aktarmalı, millet iradesinin güvencesi ile bizlere emaneti olan Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatmak ve hep ileriye taşımak için üzerimize düşen vazifeleri, hep birlikte yerine getirmeliyiz.

Engin ileri görüşlülüğü, dünya gerçeklerini iyi bilmesi, insani değerlere verdiği önem, düşüncelerindeki evrensel boyut Atatürk'ü, hiç şüphesiz insanlığın tarih boyunca yetiştirdiği dünyanın en önemli şahsiyetlerinden birisi yapmıştır. Bizler de bugün üzerimize düşen sorumlulukların bilinciyle Atatürk'ün ilke ve inkılaplarıyla aydınlattığı uygarlık yolunda, kararlı ilerleyişimizi sürdürmek için var gücümüzle çalışmalıyız.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk: "Bir milletin başarısı, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette oluşmasıyla mümkündür. Bu nedenle bilelim ki elde ettiğimiz başarı, milletin güç birliği etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri gelmiştir. Eğer aynı başarı ve zaferleri gelecekte de tekrarlamak istiyorsak aynı esasa dayanalım ve aynı şekilde yürüyelim. " diyerek ortak gaye etrafında hareket etmenin, birlik olmanın önemini bizlere hatırlatmış ve yol gösterici olmuştur.

Birlik ve beraberlik içerisinde her türlü engeli aşan ecdadımızın, milli ve manevi değerlerine her daim sahip çıkarak; vatanın düşmanlardan temizlenmesi ve bayrağın gönderden inmemesi için şehitlerimizin gözlerini kırpmadan canlarını feda ettiğini, gazilerimizin de cansiperane fedakarlık gösterdiğini asla unutmamalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle vefatının 83. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını; vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, saygı ve şükranla anıyorum.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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