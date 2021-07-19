Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Kurban Bayramı Münasebetiyle Şehitlik Ziyaretinde Bulundu

Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Kurban Bayramı Münasebetiyle Şehitlik Ziyaretinde BulunduValimiz Ömer Faruk Coşkun, Kurban Bayramı öncesi şehit ailelerimiz ile birlikte şehitlik ziyareti yaptı.

Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Kurban Bayramı Münasebetiyle Şehitlik Ziyaretinde BulunduValimiz Ömer Faruk Coşkun, Kurban Bayramı öncesi şehit ailelerimiz ile birlikte şehitlik ziyareti yaptı. Şehitlik ziyareti, şehitlerimizin mezarlarına karanfil bırakılmasının ardından okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve yapılan dualarla sona erdi. Şehitlik ziyaretine, Şehit Ailelerimiz, Gazilerimiz, Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Şen, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Serkan Özel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İl Müftüsü Mustafa Tekin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Yunus Karaman ve Şube Yönetimi katıldı.

Kaynak: Habermetre