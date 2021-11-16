Valimiz Ömer Faruk Coşkun'dan Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimize Ziyaret

KAHRAMANMARAŞ (Habermetre) - Valimiz Ömer Faruk Coşkun, şehit ailemiz ve gazilerimize ev ziyaretlerinde bulundu. Vali Coşkun ziyaretler kapsamında ilk olarak Şehit Özel Harekat Polis Memuru Ömer Faruk Sayıl'ın değerli ailesini ziyaret etti. Vali Coşkun ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi tarafından, Şehit Özel Harekat Polisimiz Ömer Faruk Sayıl'ın kızı Şüheda için düzenlenen sürpriz doğum gününe katıldı. Vali Coşkun şehidimizin kızı Şüheda'nın yeni yaşını kutlayarak Zeynep ve Şüheda kardeşlere ailesiyle birlikte hayırlı ve sağlıklı nice yıllar temennisinde bulundu. Valimiz Ömer Faruk Coşkun daha sonra ise Kıbrıs Gazisi Mahmut Çolak ve Gazi Jandarma Üst Çavuş Recep Cücük'ün kıymetli aileleriyle bir araya geldi. Ziyaretler esnasında şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve gazi ailelerimiz ile bir süre hasbihal eden Vali Coşkun, "Devletimizin ve milletimizin bekası uğruna büyük bir fedakarlık örneği gösteren şehitlerimiz ve gazilerimiz, bağımsızlığımızın ve milli birliğimizin en kıymetli simgeleridir. Şehit ve gazilerimizin göstermiş oldukları fedakarlıklar ve cesaret sayesinde bu topraklar bize vatan oldu. Bizlerde devlet olarak, milletini canından aziz bilen şehitlerimizin kıymetli aileleri, gazilerimiz ve değerli ailelerinin her daim yanlarında olmaya çalıyoruz. Bu vesileyle tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimiz ve ailelerine de sağlıklı ve huzurlu bir ömür niyaz ediyorum, " dedi. Şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Vali Coşkun'a, nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ettiler. Valimiz Ömer Faruk Coşkun'a ziyaretleri esnasında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Yunus Karaman ve dernek yönetimi eşlik etti.

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