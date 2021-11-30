Valimiz Okul Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Aşıkpaşa İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret eden Valimiz Sayın İbrahim Akın, okullarda yapımı tamamlanan kütüphanelerde incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında Aşıkpaşa İlkokulu ve Ortaokullarında tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunulan kütüphanelerde incelemelerde bulunan Valimiz Sayın İbrahim Akın, kütüphanelerin öğrencilerin ihtiyaç duyduğu bilgiye ulaşmak için ilk başvurduğu mekanlar olduğunu söyledi.

Sınıfları gezerek öğrencilere çeşitli nasihatlerde bulunan Valimiz Sayın İbrahim Akın, "Değerli öğrenciler, öncelikle kendinize bir hedef belirlemelisiniz. Kendinize güvenmeli, hedeflerinize ulaşmak için çok çalışmalısınız. Devletimizin kendinizi geliştirmeniz için her türlü imkanı sağladığı günümüzde gelişen teknolojiyi takip ederek teknolojinin her türlü imkanından faydalanmalısınız. Yalnız, bunu yaparken teknoloji bağımlısı olmayacaksınız. Bizler, geleceğimizin teminatı olan sizleri geleceğe en iyi şekilde hazırlama gayretindeyiz. Sizler de çok çalışarak iyi yerlere gelecek ve ülkemizi bulunduğu konumdan daha ileri seviyelere taşıyacaksınız. Bugün, Milli Eğitim Bakanlığımızın Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi kapsamında hayata geçirdiğimiz kütüphaneler sizlerin araştırmasına yardımcı olacak, bol bol kitap okuyarak çok daha başarılı bireyler olarak yetişmenize katkı sağlayacaktır. Kütüphanelerin hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize başarılar diliyorum. " dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan'ın da yer aldığı programda, Aşıkpaşa İlkokulu Müdürü Ali Yağmur ve Aşıkpaşa Ortaokulu Müdürü Gencay Çavuş'tan okul ve öğrencilerin durumu hakkında bilgiler alan Sayın Valimizin programı, öğretmenlerle yaptığı toplantı ile sona erdi.

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