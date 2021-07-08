Valimiz Oktay Çağatay, Siirt'te Düzenlenen 'Düzensiz Göç ile Mücadele Toplantısı'na Katıldı

Vali Oktay Çağatay, Siirt ilinde düzenlenen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı başkanlığındaki Düzensiz Göç ile Mücadele Değerlendirme ve İstişare Toplantısı'na katıldı.

Vali Oktay Çağatay, Siirt ilinde düzenlenen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı başkanlığındaki Düzensiz Göç ile Mücadele Değerlendirme ve İstişare Toplantısı'na katıldı.

Siirt Valiliği Toplantı Salonunda basına kapalı bir şekilde yapılan toplantıda, düzensiz göçle daha etkin mücadele edilmesi konusunda yürütülecek çalışmalar masaya yatırıldı.

Toplantıya; İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Batman Valisi Hulusi Şahin, Göç İdaresi Genel Müdürü Dr. Savaş Ünlü, Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Batman İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Bitlis İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Siirt İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ile Bitlis, Siirt ve Batman İl Göç İdaresi Müdürleri katıldı.

Kaynak: Habermetre