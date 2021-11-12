Valimiz Oktay Çağatay, OSB'de Yatırım Yapan Firma Sahipleri Tarafından Düzenlenen Yemek Programına Katıldı

Vali Oktay Çağatay, Osb tarafından düzenlenen yemek programında OSB'de yatırım yapan firma sahipleri ile bir araya geldi.

Başhan Büryan Salonunda düzenlenen yemeğe Vali Çağatay, Vali Yardımcısı Vekili Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, İl Genel Meclis Başkanı Cemalettin Kinç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Bitlis OSB Müdürü Cihan Demir ve OSB'de yatırım yapan firma sahipleri katıldı.

Programda Organize Sanayi Bölgesinin son durumu ele alındı ve istihdam konuları görüşüldü. OSB'nin faaliyetlerinin ve yatırım olanaklarının artırılması için fikir alışverişinde bulunuldu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet