Valimiz Oktay Çağatay, Gazitepe Üs Bölgesini Ziyaret Etti
Vali Oktay Çağatay, Bitlis Merkez kırsalında bulunan 2015 rakımlı Gazitepe Üs Bölgesini ziyaret etti.
BİTLİS (Habermetre) - Vali Oktay Çağatay, Bitlis Merkez kırsalında bulunan 2015 rakımlı Gazitepe Üs Bölgesini ziyaret etti.
Gazitepe Üs Bölgesi ziyaretinde Vali Oktay Çağatay'a İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven eşlik etti.
Bitlis-Baykan yolu üzerinde bulunan Gazitepe Üs Bölgesini ziyaretinde Vali Çağatay, üs bölgesinde devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Gazitepe Üs Bölgesini gezen Vali Çağatay, üs bölgesinde görevli güvenlik güçleriyle görüşerek, terörle mücadelede gösterdikleri üstün başarıları nedeniyle teşekkürlerini iletip, yapmış olduğu sohbetlerde onlara moral verdi.
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