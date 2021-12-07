Valimiz Oktay Çağatay, Düzensiz Göç ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı'na Katıldı

Vali Oktay Çağatay, düzensiz göçle daha etkin mücadele edilmesi amacıyla Van ilinde düzenlenen Düzensiz Göç ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı'na Katıldı.

Van'ın Edremit ilçesindeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) yapılan Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı'nda, düzensiz göçle daha etkin mücadele edilmesi konusunda yürütülecek çalışmalar masaya yatırıldı. Toplantıda ayrıca düzensiz göç ile mücadele kapsamında iller bazında yürütülen faaliyetler, düzensiz göç ve göçmen olaylarının güncel durumu, alınan önlemler ile istatistiki bilgiler paylaşıldı.

Toplantıya, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı Vekili İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral İlker Ertuğrul, Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Fırat Arslan ile Van Hakkari ve Bitlis illerinin İl Jandarma Komutanları, İl Emniyet Müdürleri ve İl Göç İdaresi Müdürleri katıldı.

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