Valimiz Oktay Çağatay, Bitlis Buzlupınar Mevkiinde Devam Eden Örtü Yangını Bölgesinde İncelemelerde Bulundu
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Valimiz Oktay Çağatay, Bitlis Buzlupınar Mevkiinde Devam Eden Örtü Yangını Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Valimiz Oktay Çağatay, Bitlis Buzlupınar Mevkiinde Devam Eden Örtü Yangını Bölgesinde İncelemelerde Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Oktay Çağatay, dün akşam Bitlis-Siirt Karayolu Buzlupınar mevkiinde başlayan örtü yangının olduğu bölgeye giderek yerinde incelemelerde bulundu.

Vali Oktay Çağatay, dün akşam Bitlis-Siirt Karayolu Buzlupınar mevkiinde başlayan örtü yangının olduğu bölgeye giderek yerinde incelemelerde bulundu. Vali Çağatay, yangın söndürme çalışmalarını yürüten yetkililerden bilgi alıp, Orman İşletme Müdürlüğüne ait drone ile yangın bölgesini havadan inceledi.

Bölgedeki örtü yangının söndürülmesinde Orman İşletme Müdürlüğü, Bitlis İtfaiyesi, İl Sağlık Müdürlüğü Umke ekipleriyle beraber, Bitlis Emniyet ve Jandarma güçleri de etkin görev aldı.

Örtü yangının büyük bir kısmının kontrol altına alındığı, yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı bölgelerde ise yangına İtfaiye araçları, arazözler, Emniyet ve Jandarma güçlerine ait TOMA'lar yangının söndürülmesi için özverili bir biçimde çalışmalarına devam ediyor.

Örtü yangını bölgesinde, Emniyet ve Jandarma güçlerimizle beraber, Bitlis Orman İşletme Müdürü Tahir Baydaş, Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik ve Bitlis İtfaiyesi Müdürü Nazmi Olcay etkin bir şekilde yangın söndürme çalışmalarını yönetiyorlar.

Kaynak: Habermetre

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Valimiz Oktay Çağatay, Bitlis Buzlupınar Mevkiinde Devam Eden Örtü Yangını Bölgesinde İncelemelerde Bulundu - Haberler
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