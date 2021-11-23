Valimiz Öğretmenlerle Birlikte Fidan Dikti

Valimiz Sayın İbrahim Akın, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Fatma-Muzaffer Mermer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde Şehit Öğretmen Bayram Tekin adına oluşturulan hatıra ormanına fidan dikimi gerçekleştirdi.

Fidanları öğretmen ve öğrencilerle birlikte toprakla buluşturan Valimiz Sayın İbrahim Akın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Öğretmenlik mesleğinin sorumluluk, fedakarlık ve sabır gerektiren saygın ve onurlu bir meslek olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlama gayretinde olduklarını belirten Valimiz Sayın İbrahim Akın, "Öğretmenler Günü münasebetiyle öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle beraber fidan dikimi gerçekleştirdik. Okul bahçesinde Şehit Öğretmen Bayram Tekin adına oluşturulan Hatıra Ormanına diktiğimiz fidanların gelecek nesiller için daha yeşil ve daha yaşanabilir bir çevre sağlayacağına inanıyorum. Bu vesileyle, şehitlerimizi rahmetle anarken bütün öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. " dedi.

Valimiz Sayın İbrahim Akın'ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, Orman İşletme İl Müdürü Alper Çimen, Okul Müdürü Nuri Çiftçioğlu, öğretmenler ve öğrencilerin de yer aldığı program fidanların toprakla buluşturulması ile sona erdi.

Valimiz Sayın İbrahim Akın'ın programı Fatma Muzaffer-Mermer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulunarak öğretmenlerle yaptığı görüşme ile sona erdi.

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