Valimiz Mustafa Masatlı Yeşilırmak Nehir Yatağının Düzenlenmesine İlişkin Proje Sunum Toplantısına Başkanlık Etti
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Valimiz Mustafa Masatlı Yeşilırmak Nehir Yatağının Düzenlenmesine İlişkin Proje Sunum Toplantısına Başkanlık Etti

Valimiz Mustafa Masatlı Yeşilırmak Nehir Yatağının Düzenlenmesine İlişkin Proje Sunum Toplantısına Başkanlık Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Yeşilırmak Nehrinin Amasya Şehir Merkezinden geçen kesiminde nehir yatağının düzenlenmesi için yapılan proje çalışmaları Valimiz Mustafa Masatlı'nın başkanlığında gerçekleşen toplantıda değerlendirildi.

Yeşilırmak Nehrinin Amasya Şehir Merkezinden geçen kesiminde nehir yatağının düzenlenmesi için yapılan proje çalışmaları Valimiz Mustafa Masatlı'nın başkanlığında gerçekleşen toplantıda değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, DSİ Şube Müdürü Turgut Yorulmaz ve projeyi hazırlayan firma yetkilileri yer aldı. Valimiz Mustafa Masatlı toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Amasya Belediyemiz Yeşilırmak Nehir Yatağının şehir merkezinde kalan 8 km'lik kısmını tekrar düzenleyerek, hem görsel güzellik açısından, hem de çevre kirliliğinin önlenmesi bakımından fayda sağlayacak bir proje üzerinde çalışmaktadır.

Çevresinde peyzaj ve rekreasyon alanları da bulunacak bu proje gerçekleşirse tarih ve kültür şehri Amasya'mıza ayrı bir güzellik katacaktır. Projeyle ayrıca özellikle yaz aylarında debinin düşmesiyle beraber düzensiz akan nehir yatağındaki görüntü kirliliği ortadan kalkacaktır. Proje ön hazırlığı kapsamında insansız hava araçlarıyla ırmak yatağı ve çevresinin 3 boyutlu haritası hazırlanmıştır. 2 Etap olarak planlanan projede 1. Etap Yeşilırmak Köprüsünden başlayarak Künç Köprüde bitmekte; 2. Etap ise İstasyon Köprüsü ile Şirin Köprüsü arasındaki alanı kapsamaktadır. "

Valimizin konuşmasının ardından projeyi hazırlayan firma yetkilileri projenin teknik detaylarını görsellerle açıklayan bir sunum yaptılar. Toplantıda son olarak projenin içeriğine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Habermetre

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Valimiz Mustafa Masatlı Yeşilırmak Nehir Yatağının Düzenlenmesine İlişkin Proje Sunum Toplantısına Başkanlık Etti - Haberler
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