Valimiz Mustafa Masatlı ve Eşi Esra Masatlı Hanımefendi Bayramı Şehit Aileleri ve Devlet Koruması Altındaki Yavrularımızla Birlikte Karşıladı

Valimiz Mustafa Masatlı Kurban Bayramı münasebetiyle eşi Esra Masatlı Hanımefendi ile Merzifon Huzurevi, Devlet koruması altındaki yavrularımızın yaşadığı Ferhat Çocuk Evi, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı'nın ailesi ile eşi vefat eden 75 yaşındaki Hanife Öksüz teyzemizi ve 90 yaşındaki...

Valimiz Mustafa Masatlı Kurban Bayramı münasebetiyle eşi Esra Masatlı Hanımefendi ile Merzifon Huzurevi, Devlet koruması altındaki yavrularımızın yaşadığı Ferhat Çocuk Evi, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı'nın ailesi ile eşi vefat eden 75 yaşındaki Hanife Öksüz teyzemizi ve 90 yaşındaki Halil Yıldız amcamızı ziyaret etti.

Ziyaret ettiği hanelerde Kurban Bayramını tebrik eden Valimiz Mustafa Masatlı şunları kaydetti: "Kurban Bayramına erişmenin huzur ve mutluluğu içerisindeyiz. Bu bayramda da ailemizden saydığımız Şehit Aileleriyle, büyüklerimizle, devlet koruması altındaki yavrularımızla birlikte olmak istedik. Vatanımızın bekası için canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. "

Valimiz Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı Hanımefendi ziyaret ettikleri Merzifon Huzurevinde ise büyüklerimizle tek tek ilgilenerek sohbet ederken, onların hayata dair tecrübelerini ve nasihatlerini dinlediler. Ferhat Çocuk Evinde ise Devlet koruması altındaki yavrularımızın Bayram mutluluğuna ortak olan Valimiz, çocuklara Bayram hediyeleri verdi.

Son olarak eşi vefat eden 75 yaşındaki Hanife Öksüz teyzemizi ve 90 yaşındaki Halil Yıldız amcamızı ziyaret eden Valimiz ve eşi, kendilerinin Bayramını kutlayarak, sağlıklı uzun ömürler dilediler.

Kaynak: Habermetre