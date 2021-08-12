Valimiz Mustafa Masatlı Turizm Üst Kurulu Toplantısına Başkanlık Etti
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Valimiz Mustafa Masatlı Turizm Üst Kurulu Toplantısına Başkanlık Etti

Valimiz Mustafa Masatlı Turizm Üst Kurulu Toplantısına Başkanlık Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Turizm Üst Kurulu Toplantısı Valimiz Mustafa Masatlı'nın Başkanlığında gerçekleştirildi.

Turizm Üst Kurulu Toplantısı Valimiz Mustafa Masatlı'nın Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ ile İl Özel İdaresi, Ticaret ve Sanayi Odası, Müze Müdürlüğü ve Turizm Derneğinden yetkililer yer aldı.

Valimiz Mustafa Masatlı toplantıda yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Amasya köklü tarihi ve kültürü ile turizmde iddialı bir ildir. Turizmde vizyonumuz ise Harşena Kalesinin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine girebilmesidir. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığının rehberliğinde Belediyemizle işbirliği içerisinde çalışmalarımız devam etmektedir. Alan Başkanlığının kurulması bu çalışmalarımızdaki önemli bir adımdır.

Salgının da etkisiyle geçtiğimiz yıl oldukça düşen yerli ve yabancı turist sayımız, aşılamada 'Mavi' iller arasında yer almamız ile gün geçtikçe artış kaydetmektedir. Geçtiğimiz hafta sonu 33 tur otobüsünün ilimize gelmesi bu durumun açık bir göstergesidir. Biz de turizmde paydaş kurumlarımızın da katkısıyla önemli projeleri hayata geçiriyoruz.

Turizm Danışma Ofisinin faaliyete geçmesi, tarihi eserlerimizin dokusuna uygun tabelalar hazırlanması, Anonim Türbe Restorasyonu, Kılıçaslan İlkokulunun Geleneksel Osmanlı El Sanatları Merkezine dönüştürülmesi, Sofular Mahallesi sokak düzenlemesi bu çalışmaların başlıcalarıdır. Bu projelerin tamamen hayata geçmesiyle Amasya turizmine de olumlu katkılar sağlayacaktır. " Valimiz Mustafa Masatlı'nın konuşmalarının ardından ilimizde kültür ve turizm alanında devam eden çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Habermetre

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