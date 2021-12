Valimiz Mustafa MASATLI: 'Tarım Altyapımızı Güçlendirmek ve Tarımsal Üretimi Arttırmak İçin Çiftçilerimizi Desteklemeye Devam Edeceğiz.'

Valimiz Mustafa Masatlı, Valiliğimizin koordinesinde Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü 'Amasya İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi' çerçevesinde Amasya Misket Elması ve Trabzon Hurması Fidanı Teslim Törenine katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleşen programda ayrıca Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Celil İnce, protokol üyeleri ve çiftçilerimiz yer aldı.

Programda ilk olarak konuşan İl Tarım ve Orman Müdür V. Hayrullah Göktekin, projenin detaylarına ilişkin bilgiler verdi. Daha sonra ilimizde üretim yapan bir çiftçimiz, fidan dağıtımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

Törende son konuşmayı yapan Valimiz Mustafa Masatlı ise şunları kaydetti: "Bizim için artık klasik olmaya başladı ama, yine de biz her fidan dağıtımında büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemiz dünya tarım kategorisinde süratle her bakımdan büyüyor, gelişiyor, ürünlerini çeşitlendiriyor ve bunun yanında da ihracat yapıyor.

Geldiğimiz noktada sadece Türkiye de değil, Dünyanın hemen hemen her bölgesine her çeşit ürünü üretip satma imkanına kavuşmuş olduk. Tabii önemli olan her şeyde olduğu gibi, tarımda da sürdürülebilirliği sağlamaktır. Sürdürülebilirliği arttırarak, yukarı doğru tırmandırarak, daha da büyüterek ve geliştirerek yolumuza devam ediyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki hükümetimizin, Tarım ve Orman Bakanlığımızın ve ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile ziraatla uğraşan herkesin ana gayesi de, bu yönde çalışmaya devam etmektir.

Amasya deyince tabii ki ilk olarak Elma aklımıza geliyor. Yavru Köyünde bulunan 2000 yıl öncesine ait mozaiklerde bile, Elmanın bu toprakların en önemli ürünlerinden biri olduğunu görüyoruz.

Türkiye'de Elma üretiminde 3. sıradayız. Bunu arttırarak devam ettirmemiz gerekiyor. Bu sene çok şükür rekoltemiz çok iyi durumda. 2020 yılında 9 bin ton olan rekoltenin, bu sene 12 bin ton olmasını bekliyoruz.

Geçen seneden itibaren Amasya'mızda meyvecilik ve tarımsal konularla ilgili pek çok işler yapıldı. DSİ Şube Müdürlüğümüz Aydınca Barajı ile ilgili ciddi şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Barajımız tamamlandığında 33 bin dekar alanı inşallah sulamaya açacağız.

Yine İl Özel İdaremizin sulama bütçesini 9 kat arttırarak, 3 milyon 600 bin liradan 32 milyona çıkardık. İnşallah bu yatırımları önümüzdeki sene de devam ettireceğiz.

Bununla beraber geçen seneden beri ciddi derecede meyveciliği, özellikle de rekabet edebileceğimiz alanları genişletme bakımından hem İl Özel İdaresi, hem de DOKAP destekli birtakım projeler hazırladık.

Bunlarla birlikte Trabzon Hurması bizim topraklarımıza çok değer kattı. Bu ürünü yetiştirip bölgedeki ve ülkedeki rekabet gücümüzü, bu meyvede de kullanabiliriz.

Geçenlerde Çiğdemlik Köyünde de kurutma tesisinin açılışını yaptık. Bunların hepsini bizim kombine olarak yürütmemiz gerekiyor. Yani Elmayı ürettik bununla bitmiyor. Kaliteli, en iyi Elmayı üreteceğiz. Hurmayı ürettik en kalitelisini üreteceğiz ve daha sonra buna katma değer katacağız.

Elmayı kurutacağız, yaşını dört liraya satıyorsak, kurusunu da elli liraya satacağız. Yani bir ürüne katma değer katabilirsek, ancak o zaman daha çok gelir elde etmiş ve tarımsal gayri safi milli hasılamızı o ölçüde artırmış oluruz.

Dolayısıyla hep beraber kendimizi geliştirerek, dönüştürerek, değiştirerek Ülkemizin dönüşümüne ve kalkınma kervanına bizlerde hep beraber omuz vereceğiz.

Dağıtımını yapacağımız fidanların en kısa sürede çiftçilerimiz tarafından toprakla buluştuğunu görmek isteriz. Çiftçilerimiz nasıl evladına ya da hayvanlarına özenle bakıyorsa, bu fidanlara da öyle bakıp, en kısa sürede verim almasını da sağlayacaktır.

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Milletvekillerimize, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze, İl Özel idaremize, İl Genel Meclis üyelerine, DOKAP yetkililerine çok teşekkür ediyor, çiftçilerimizin bereketli ürünler almasını temenni ediyorum. "

Valimiz Mustafa Masatlı'nın konuşmasının ardından üreticilerimize 100 dekar alana dikimi yapılmak üzere 5 bin adet Misket Elması fidanı ve 240 dekar alana dikimi yapılmak üzere 9600 adet Trabzon Hurması fidanının dağıtımı gerçekleştirildi.

