Valimiz Mustafa MASATLI: 'Son bir yılda Coğrafi İşaretli Ürün Sayımızı 4'ten 8'e Çıkarmanın Mutluluğunu Yaşıyoruz'

AMASYA (Habermetre) - Valiliğimiz öncülüğünde Amasya Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından coğrafi işareti tescil edilen İlimize özgü Amasya Toyga Çorbasının Coğrafi İşaret Tanıtım Programı gerçekleştirildi. Büyük Amasya Otelinde düzenlenen programda Valimiz Mustafa Masatlı, Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, protokol üyeleri, esnaf ve sanatkarlar odası temsilcileri, ticaret ve sanayi odası temsilcileri ile basın mensupları yer aldı.

Programda ilk olarak konuşan Amasya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Köse, Valiliğimizin öncülüğünde yürüttüğümüz çalışmayla İlimize özgü Toyga Çorbasının coğrafi işaret belgesini almanın mutluluğu içesinde olduklarını ifade etti. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil de birer konuşma yaparak yöremize ait Toyga Çorbasının gerçekleştirilen tanıtım programı ile Ülkemizde bilinirliliğinin artacağını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Programda son bir yılda hali hazırda 4 olan coğrafi işaret sayımızın, yeni eklenen 4 ürünle birlikte iki katına çıktığını vurgulayan Valimiz Mustafa Masatlı ise şunları kaydetti: "Öncelikle bugün ölüm yıl dönümü olan İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve Anadolu'nun kapılarını bizlere açan Sultan Alparslan'dan bugüne kadar bu toprakların Türkleşmesi ve yurt edinilmesi için bizlere imkan sağlayan tüm şehitlerimiz ile gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Birkaç hafta önce yine burada Amasya Etli Çiçek Bamyası Yemeğinin coğrafi işaret tanıtımı için bir araya gelmiştik. Şimdi de bir diğer lezzetimiz olan Toyga Çorbasının coğrafi işaretini ilan etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Amasya her yönden zengin bir coğrafya. Buraya gelen herkes şehrin tarihi dokusuna aşık oluyor. Burada 14 medeniyet ve 8500 yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Kültürel doku, sosyal yaşantı, gelenekler ve görenekler, yeme içme alışkanlıkları Amasya'mızın en önemli zenginlikleridir. Bizlere düşen, atalarımızdan almış olduğumuz kültürü ve sosyal yaşantıyı yaşatarak tanıtmak ve sonraki kuşaklara taşımaktır.

Son yıllarda Ülkemiz ciddi derece bir gelişim trendine girdi. Her alanda büyük bir dönüşüm sahada gelişiyoruz. Tabi ki bunun yanında turizmle ilgili Dünyada en çok bu işten para kazanan ve gelir gelir elde eden ülkelerden biriyiz. Salgına rağmen bu yıl Ülkemizde turizm, diğer ülkelere göre bir seviyeye geldi. Turizmle ilgili pek çok yatırımın yapılması ve özellikle de kültürel değerlerimizin restorasyonu noktasında da hükümetimizin çok önemli çalışmaları ve yatırımları var.

Turizmde en önemli faktörlerden bir tanesi gastronomidir. Yerli ve yabancı turisti güzel bir şekilde ağırlayarak yöresel lezzetlerin tattırılması gerekiyor. Özelikle en son patentini aldığımız 4 coğrafi işaretin tamamı da gastronomiyle ilgili. Bugün Toyga Çorbasını da coğrafi işaretlerimize eklemiş oluyoruz.

Bizim buradaki hedefimiz, İlimizin tüm sosyal yaşantısı ve kültürel değerlerini, öz ve orijini burada olan değerlerimizi ortaya çıkarıp, herkesin beğenisine, tanıtımına ve tadımına sunmaktır. Bu bakımdan patent konusunu çok önemsiyoruz. Dört olan coğrafi işaret tescilli ürünümüzü sekize çıkarttık. Yirmi iki ürünle ilgili çalışmamız devam ediyor, kısmet olursa otuza çıkaracağız.

Ayrıca acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. Milletimiz birlik ve beraberliğiyle, dayanışmasıyla son zamanlarda yapılan tüm saldırılara rağmen yine ayakta ve dimdik durmaktadır.

Tabi ki bir yıl içerisinde Amasya'mızda halkımızın huzur ve refahı için bir sürü işler yaptık. 2022 yılında başta Ülkemiz olmak üzere, tüm Dünya için sağlık, huzur ve mutluluk temenni ediyor, 2022 yılında salgın hastalığın sona ermesini diliyorum.

Bu vesileyle Toyga Çorbasının coğrafi işaret sürecinde emeği geçen Esnaf ve Sanatkarlar Odamız başta olmak üzere, Valilik AB Proje Ofisimize, katkı sunan Belediye Başkanlığımıza ve emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyor, coğrafi işaretin İlimize ve Ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. " Valimiz Mustafa Masatlı'nın konuşmasının ardından Amasya Toyga Çorbasının coğrafi işaret tescil belgesi teslim alındı.

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