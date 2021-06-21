Valimiz Mustafa Masatlı Osb Üst Kurul Toplantısına Başkanlık Etti
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Valimiz Mustafa Masatlı Osb Üst Kurul Toplantısına Başkanlık Etti

Valimiz Mustafa Masatlı Osb Üst Kurul Toplantısına Başkanlık Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurul Toplantısı Valimiz Mustafa Masatlı'nın başkanlığında yapıldı.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurul Toplantısı Valimiz Mustafa Masatlı'nın başkanlığında yapıldı. Toplantıda Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü ile ilimizde faaliyet gösteren organize sanayi bölgelerinin müdürleri yer aldı.

Toplantıda konuşan Valimiz Mustafa Masatlı organize sanayi bölgelerinin ilimiz ve ülkemiz için taşıdığı öneme vurgu yaparak şunları söyledi: "İlimizdeki OSB'lerin verimli bir şekilde çalışması Amasya ekonomisi ve istihdamına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda OSB'lerimizin faaliyetlerini gözden geçirerek, ihtiyaç ve sorunlarını tespit etmemiz önem arz etmektedir.

Kuruluş süreci tamamlanan Taşova OSB'yi faal hale getirmek ve en kısa sürede yatırımcıların hizmetine sunmak için çalışmalarımıza süratle devam ediyoruz. Bu kapsamda OSB arazisi içerisinde bulunan kamulaştırmaya tabi alan için Bakanlığımızdan gerekli ödenek talep edilmiş olup, söz konusu ödenek kısa süre içerisinde ilimize tahsis edilecektir.

Amasya, Suluova ve Merzifon OSB ile Suluova Besi OSB'de genişleme çalışmaları da aynı şekilde devam etmektedir. Buna paralel olarak genişleme alanlarında imar planı değişiklikleri için de gerekli hazırlıklar sürmektedir. OSB'lerimizdeki genişleme çalışmalarını tamamlayarak sanayi potansiyelimizi en üst seviyede kullanmayı hedefliyoruz. Ayrıca çevrenin korunmasına verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak Amasya, Suluova ve Merzifon OSB'de Atık Su Arıtma Tesisleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız nezdinde yaptığımız görüşmeler neticesinde yatırım programına dahil edilmiştir. "

Valimiz Mustafa Masatlı'nın konuşmasının ardından toplantıda, Taşova OSB'nin faal hale gelmesi için izlenecek resmi prosedür, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 'Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı' kapsamında onaylanan altyapı projeleri ve OSB'lerin genişleme çalışmalarında gelinen son durum ele alındı.

Kaynak: Habermetre

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