Valimiz Mustafa Masatlı, Orman Teşkilatının Yangınlara Hazırlık Durumunu Yerinde İnceleyerek, Yangınla Mücadele Ekiplerinin Yarışmasını Takip Etti.

Valimiz Mustafa MASATLI, Amasya Orman Bölge Müdürlüğü'nün yaz sezonunda orman yangınlarıyla mücadele için yaptığı hazırlıkları inceleyerek, orman yangınlarıyla mücadele ekipleri arasında düzenlenen yarışmayı izledi.

Valimiz Mustafa MASATLI, Amasya Orman Bölge Müdürlüğü'nün yaz sezonunda orman yangınlarıyla mücadele için yaptığı hazırlıkları inceleyerek, orman yangınlarıyla mücadele ekipleri arasında düzenlenen yarışmayı izledi. Programda Amasya Orman Bölge Müdürü Halil OFLU ile Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve basın mensupları da yer aldı.

Programda ilk konuşmayı yapan Amasya Orman Bölge Müdürü Halil OFLU, Bölge Müdürlüğünün sorumluluk sahasında yaptığı ağaçlandırma, fidan üretimi ve orman yangınlarını önleme ve müdahale çalışmaları hakkında bilgiler aktardı.

Valimiz Mustafa MASATLI ise, Amasya Orman Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı başarılı çalışmalara vurgu yaparak şunları söyledi: "Ormanlar doğal varlıklarımızın başında gelmektedir. Geleneğimizde ve inancımızda doğayı ve ormanı korumak daima öğütlenmiştir. Ormanlar insanlara, hayvanlara ve cansız varlıklara sayısız faydası olan bir ekosistemdir.

Son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki hükümetlerimizin koyduğu hedefler ve yaptığı planlamayla Tarım ve Orman Bakanlığımız ile bağlı birimleri orman varlığımızı hızla arttırmıştır. Bu çalışmalarda Amasya Orman Bölge Müdürlüğümüz örnek projeleriyle rekorlar kitabına dahi adını yazdırmıştır. Bölge Müdürlüğümüz ile bağlı işletme ve şefliklerinin bu gayretli çalışmalarına biz de destek oluyor ve onları teşvik ediyoruz.

Ağaçlandırma çalışmalarında önemli olan bir fidanı sadece dikmek değil, onun büyüyüp ağaç olması için gerekli bakımı yapmaktır. Bunun yanında ormanları yangınlara karşı korumak ve tedbirler almakta son derece önemlidir. Son yıllarda hain terör örgütü devletimizle baş edemeyeceğini anlayınca, ormanlarımızı yakarak ülkemize zarar vermeye çalıştı. Bu şebekelerin ormanlarımızı ve masum canlıları hedef almasını şiddetle lanetliyoruz. Onların yaktığının kat kat fazlası kısa süre içerisinde güçlü devletimiz tarafından tekrar yerine konmaktadır.

Bu ve farklı sebeplerle çıkabilecek orman yangınlarına araç, gereç ve personel yönünden daima hazır olmalıyız. Bu kapsamda Bölge Müdürlüğümüz de güzel bir etkinlikle, orman yangınlarında öncelikle can kaybının daha sonra da ağaçlarımızın yok olmasını önlemek adına, yangınla mücadele ekiplerinin hazırlıklarını gözden geçirmek için bir yarışma düzenlemiştir.

Burada önemli olan yarışmak değil ekiplerimizin motivasyonunu arttırmaktır. Orman teşkilatımızın muhtemel bir yangında canla başla mücadele edeceğine yürekten inanıyoruz. Orman varlığımızı geliştirmek ve korumak adına bu çalışmalara imza atan başta Orman Bölge Müdürümüz olmak üzere, bağlı işletme ve şefliklerine teşekkür ediyor, yarışmaya katılan ekiplere başarılar diliyorum. "

Valimiz Mustafa MASATLI'nın konuşmasının ardından Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangınla mücadele ekipleri heyecan dolu anlara sahne olan yarışmada, yangına hazırlık durumlarını ve yeteneklerini sergilediler.

Kaynak: Habermetre