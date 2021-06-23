Valimiz Mustafa Masatlı: 'İlimizin Ekonomik Potansiyelini Üst Düzeyde Kullanma Adına Tarım, Hayvancılık ve Sulama Yatırımlarını Arttırıyoruz'

Valimiz Mustafa Masatlı İlimizdeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin değerlendirildiği Tarım Üst Kurulu Toplantısına Başkanlık etti.

Valimiz Mustafa Masatlı İlimizdeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin değerlendirildiği Tarım Üst Kurulu Toplantısına Başkanlık etti. Toplantıda ayrıca Vali Yardımcısı Turgay İlhan ile İl Özel İdaresi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, DSİ Şube Müdürlüğü ve TKDK İl Koordinatörlüğünden yetkililer ile İlimizde tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren oda ve birliklerin başkanları yer aldı.

Valimiz Mustafa Masatlı toplantının açılışında yaptığı konuşmada şunları ifade etti: "Ülkemiz son 18 yılda tüm alanlarda olduğu gibi tarım ve hayvancılık alanında da büyük bir gelişim ve dönüşüm yaşamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki hükümetlerimizin tarım ve hayvancılık alanında yaptığı yasal düzenleme ve desteklemelerle sektör hızla büyümüş ve Ülkemiz Dünyada tarımsal üretimde söz sahibi olan ülkeler arasına girmiştir.

Bizde tarım sektörünün stratejik önemine istinaden göreve geldiğimizde ilk olarak sektörün ihtiyaçlarını ve sorunlarını tespit ederek, çözüm üretmek için paydaş kurum ve kuruluşların içinde yer aldığı Tarım Üst Kurulunu oluşturduk. Bu kurulla birlikte tarım ve hayvancılık alanında Amasya için neler yapabiliriz, kendi imkanlarımızı en verimli şekilde nasıl kullanabiliriz bunu değerlendirme fırsatı yakaladık.

Yaptığımız tespitlerin ardından en önemli ihtiyacımızın sulama olduğunu gördük. Bunun sonucunda ilimizin tarımsal sulama gereksinimlerini ve potansiyelini ilgili kurumlarımız tespit ederek, bir rapor haline getirdiler. Bu raporda sulama alanındaki kısa, orta ve uzun vadeli planlamalarımıza yer verdik.

Bu kapsamda İl Özel idaremizin tarımsal sulamaya ayırdığı bütçeyi 2021 yılında 8 kat arttırıyoruz. 2020 yılında Özel İdaremizin yaptığı çalışmalarla 600 hektarlık bir alanda sulu tarıma geçilirken, bu yıl yapacağımız yatırımlarla yaklaşık 2500 hektarlık bir alanda daha sulu tarıma geçmeyi hedefliyoruz. Devlet Su İşleri ise başta Aydınca Barajı olmak üzere, Geldingen Ovası Sulaması ve muhtelif köy ve bölgelerimizdeki kapalı sulama sistemlerinin yapımına devam etmektedir. Müdürlüğümüz ayrıca kuraklık nedeniyle bölge bazında sulama planlamaları da yapmaktadır.

Sulama çalışmalarının yanı sıra yağış azlığından dolayı kuraklıkla karşı karşıya olduğumuz bu dönemde sulama gereksinimi daha az olan Ayçiçeği ekimini 2. 5 milyon TL'lik bir projeyle destekledik. Yine nadas alanlarının daraltılması maksadıyla nohut üretimini de destekliyoruz. Bunlarla birlikte Yonca, Triticale, İncir, Amasya Elması, Kiraz, Cennet Hurması ve Çilek gibi bölgemizde üretimi yapılabilen ve pazar değeri yüksek ürünlere desteklerimizi verdik.

Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün 2020 yılında tarımsal üretime ayırdığı bütçe 1 milyon 78 bin TL'iken, bu rakamı 2021 yılında 3. 3 milyon TL'ye çıkardık. İl Özel İdaremiz ise bu yıl tarımsal üretime 2. 2 milyon TL'lik kaynak ayırmıştır. Son olarak dolu ve kuraklık nedeniyle mahsulü zarar gören çiftçimize yönelik tespitler tamamlanmış olup, üreticilerimizin TARSİM'den gerekli ödemeleri almaları için teknik çalışmalar tamamlanmıştır.

Hayvancılık alanında ise damızlık manda dağıtımını inşallah önümüzdeki hafta yapağız. Küçükbaş hayvancılıkta üreticilerimize modern yemleme üniteleri, barınma çadırları ve güneş enerji sistemleri dağıtımı yaptık. Hayvancılık alanında yapacağımız çalışmaların en önemlilerinden biri ise büyükbaş hayvanlarda buzağı atımlarını asgari seviyelere indirmek için 'ecoli aşısı' uygulamasıdır. Bu durum sektörün en önemli sorunlarından biridir. Aşısız gebe hayvanlarda yaşanan buzağı ölümleri milyonlarca liralık zarara yol açmaktadır.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumumuzda her yıl olduğu gibi bu yılda üreticilerimize gerek araç, gereç ve ekipman, gerekse proje bazlı desteklerine devam etmektedir. Bu kapsamda 2021 yılının ilk 6 ayında 85 projeye 13 milyon TL'lik destek verilmiş olup, bu rakamın yıl sonu itibariyle 38 milyon TL'yi bulması hedeflenmektedir.

Tüm dünyayı etkisi altında alan salgında tarımın ne denli stratejik bir sektör olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu yüzden tarıma her zaman öncelik vererek, tarımla birlikte sanayileşeceğiz. Tüm bu çalışmalarımız ilimizin tarım ve hayvancılıktan elde ettiği geliri arttırmak ve özellikle kırsalda yaşayan insanımızı kalkındırmak içindir. Burada bahsettiğimiz projelerin yanı sıra yeni projelerimizle Sayın Cumhurbaşkanımızın Ülkemize belirlediği tarımsal hedefleri yakalamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Hepinize katkılarınızdan ötürü teşekkür ediyorum. "

Valimiz Mustafa Masatlı'nın konuşmasının ardından, katılımcı kamu kurumlarının İl Müdürleri tarafından ilimizde gerçekleştirilen tarım, sulama ve hayvancılık projelerine ilişkin bilgiler aktarıldı. Toplantıda son olarak İlimizde tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren oda ve birliklerin başkanları sektörel sorun ve talepleri ile çözüm önerilerini dile getirdiler.

Kaynak: Habermetre