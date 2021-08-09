Valimiz Mustafa Masatlı: 'İlimizdeki Tarımsal Üretimi Arttırmak Adına Çok Sayıda Projeyi Hayata Geçiriyoruz.'

Valimiz Mustafa Masatlı, Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında temin edilen tarım makinelerinin Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine teslim edildiği törene katıldı.

Valimiz Mustafa Masatlı, Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında temin edilen tarım makinelerinin Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine teslim edildiği törene katıldı. Programda ayrıca Amasya Milletvekili Hasan Çilez ile Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, protokol üyeleri ve çiftçiler yer aldı.

Programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdür V. Hayrullah Göktekin ve Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Güner Aslan projenin detaylarına ilişkin bilgiler verdiler. Daha sonra konuşan Amasya Milletvekili Hasan Çilez ise teslimi yapılacak modern ekipmanların üreticilerimize hayırlı olmasını temenni etti.

Valimiz Mustafa Masatlı ise konuşmasında şunları kaydetti: "Son 10 gün içerisinde ülkemizde meydana gelen yangınlar dolayısıyla milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletirken, orman yangınlarında ve hafta sonu meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakanlarına ise başsağlığı diliyorum.

Son 18 yılda Ülkemizde tarımdan ticarete, turizmden sanayiye, sosyal hizmetlerden sağlığa kadar her alanda büyük bir değişim ve dönüşüm yaşanmıştır. Bu süreçte Tarım ve Orman Bakanlığımız üreticilerimize her alanda destek olmakta ve Ülkemiz genelinde tarımda modernizasyonu günden güne arttırmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki hükümetimiz de çiftçilerimizin neye ihtiyacı varsa, hangi proje desteklenmesi gerekiyorsa o konuda gereğini yapmaktadır.

Ülkemizin en önemli sorunlarından bir tanesi de vatandaşlarımızın elindeki ekipman ve malzemeyi tam kapasiteyle kullanamamasıdır. Devletimiz bu noktada çiftçimize ciddi ölçüde destek olmuş ve olmaya da devam etmektedir.

Bizde tarım alanında bu yıl kuraklık yaşayacak alanlarda ürün desenini değiştirdik. Mısır ekimini yarıya indirip, onun yerine 2. 4 milyon TL'lik tohum desteğiyle ayçiçeği ekimini teşvik ettik. Diğer ekilen ürünlerle beraber Türkiye'nin en kurak illerinden biri olarak, kuraklığın olumsuz sonuçlarını minimize etmeye çalıştık.

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğimiz çalışma ve projeleriyle çoğu illere örnek olmaktadır. Birliğimiz çiftçilerimize destek olmak için gayretle çalışmaktadır. Bizde kendilerine ihtiyaç duydukları alanlarda gereken desteği vermekteyiz. Bugün de Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından %100 hibe desteğiyle 385 bin TL bedelle temin edilen tarımsal ekipmanları birliğimize teslim ediyoruz.

Tüm bu projelerin hazırlanmasında ve uygulanmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimize, Tarım ve Orman Bakanımıza, Milletvekillerimize, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, daha çok üreten daha çok büyüyen güçlü bir Türkiye'yi hep beraber inşa etme ümidiyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. " Konuşmaların ardından Valimiz Mustafa Masatlı tarafından proje kapsamında temin edilen tarım makineleri Birliğe teslim edildi.

Kaynak: Habermetre