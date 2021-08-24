Valimiz Mustafa Masatlı İlimiz Tarım ve Hayvancılık Sektörleri ile Tarımsal Sulama Konularının Değerlendirildiği Toplantıya Başkanlık Etti

Valimiz Mustafa Masatlı, İlimizdeki tarım ve hayvancılık sektörleri ile tarımsal sulama konularını değerlendirmek üzere İl ve ilçelerimizdeki Ziraat Odaları Başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Valimiz Mustafa Masatlı, İlimizdeki tarım ve hayvancılık sektörleri ile tarımsal sulama konularını değerlendirmek üzere İl ve ilçelerimizdeki Ziraat Odaları Başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Valimiz Mustafa Masatlı toplantının açılışında şunları kaydetti: "İlimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği 2023 hedefleri doğrultusunda her sahada olduğu gibi tarım ve hayvancılık alanında da üstün bir gayretle çalışmaktadır. İlimizdeki en önemli sektörlerden biri de tabii ki tarım sektörüdür. Pandemi dolayısıyla tarım ve sanayi hariç diğer sektörlerde haliyle sıkıntılar yaşandı. Bunun yanında tarım, hayvancılık ve arıcılık gibi önemli sektörler ilimizde belli seviyelere gelmiştir. Amasya tarım alanında ülke genelinde ön sıralarda yer almaktadır. Ayrıca tarımda kapalı sulamaya geçilmesi yönündeki çalışmalar devam etmektedir. Bu yıl 32 milyon TL sulama için kaynak ayrılmış olup, ilimiz genelinde bir önceki yıla göre sulama yatırımlarımızı 8 kat artırtmış bulunuyoruz. Ürün çeşitliliği olarak soğan yerine soya fasulyesi ekimi için ekim alanları belirlenerek destekleme çalışmaları yürütülmektedir. Soya fasulyesini bölgesel destekleme alanı içerisine almak için gayret göstermekteyiz.

Tarım alanında bu yıl kuraklık yaşayacak alanlarda ürün deseni değiştirilmiştir. Mısır ekilişi yarıya indirilip, onun yerine 2. 4 milyon TL'lik tohum desteğiyle ayçiçeği ekimi teşvik edilmiştir. Diğer ekilen ürünlerle beraber bu yıl Türkiye'nin en kurak illerinden biri olarak, kuraklığın olumsuz sonuçları minimize edilmeye çalışılmıştır. Ekim ve dikim mevsimi olan sonbahar da üreticilerimize dağıtımı yapılmak üzere 400 bin TL bütçeli Ceviz, 240 bin TL bütçeli Cennet Hurması, 420 bin TL bütçeli Çilek, 65 bin TL bütçeli Amasya Misket Elması, 575 bin TL bütçeli Kiraz, 375 bin TL bütçeli Kuşburnu ve 420 bin TL bütçeli Tritikale üretim projeleri için üreticilerimizden talep toplamaya başlamış bulunmaktayız. Bu süreçte Tarım ve Orman Bakanlığımız üreticilerimize her alanda destek olmakta ve Ülkemiz genelinde tarımda modernizasyonu günden güne arttırmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki hükümetimiz de çiftçilerimizin neye ihtiyacı varsa, hangi proje desteklenmesi gerekiyorsa o konuda gereğini yapmaktadır. " Toplantı katılımcıların talep ve önerilerinin değerlendirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Habermetre