Valimiz Mustafa Masatlı ile Eşi Esra Masatlı Hanımefendi, Şehit Ailelerimiz ile Yaşlı ve Engelli Bireylerimize Yönelik Aile Ziyaretlerine Devam Ediyor

Valimiz Mustafa Masatlı ile eşi Esra Masatlı Hanımefendi, 91 yaşındaki Ahmet Gülüç amcamız ile 86 yaşındaki eşi Fikriye Gülüç teyzemizi, 8 yaşında %80 oranında ağır engelli evladımız Zehragül Aslan ile ailesini ve Şehidimiz Jandarma Er Recep Bodur'un anne ve babasını hanelerinde ziyaret ettiler. Ziyaretlerde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri de yer aldı.

Ailelerle yakından ilgilenerek kendileriyle sohbet eden Valimiz Mustafa Masatlı, Şehit ailelerimizin, Gazilerimizin, öksüz, yetim, engelli ve yaşlı bireylerimizin daima yanında olunacağını vurgulayarak şunları ifade etti: "Son yıllarda sosyal hizmetler alanında Ülkemize çağ atlatan birçok proje ve uygulama hayata geçirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğündeki hükümetlerimiz dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalarıyla Ülkemizde ilklere imza atmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca bizlere şehit ailelerinin, öksüz ve yetimlerin, yaşlılarımızın ve engellilerimizin durumlarını daima takip etmemizi talimatlandırmıştır. Bizde bu ziyaretleri asli görevlerimiz arasında sayıyoruz.

Devletimiz sosyal devlet olmanın gereği olarak hasta bakım aylığı, engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aylıklarında yapılan iyileştirmeler, TOKİ aracılığıyla yürütülen engelli ve düşük gelir seviyesine sahip vatandaşlarımıza yönelik konut projeleri gibi sayısız projeyi hayata geçirmiştir.

Amasya'mızda da Devletimizin yardım eline ihtiyaç duyan herkesi tespit etmek ve ihtiyaç duydukları desteği kendilerine sağlamak için tüm kurum, kuruluş ve görevlilerimiz vatandaşlarımızın hizmetindedir. İlimizin yöneticileri olarak bizlerde sosyal devlet olmanın bir gereği olarak yaşlılarımızın, engellilerin, kimsesiz yavrularımızın daima yanında olarak, hayır dualarını talep etmeye devam edeceğiz. "

Valimiz Mustafa Masatlı ziyaretlerde ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını da ailelere ileterek, ailelerin ihtiyaç ve taleplerinin tespit edilerek, çözüme kavuşturulması için ilgili kurumlara talimatlar verdi.

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