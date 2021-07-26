Valimiz Mustafa Masatlı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kuruluna Başkanlık Etti

Valimiz Mustafa Masatlı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2021 yılı 3. Dönem Toplantısına Başkanlık etti.

Valimiz Mustafa Masatlı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2021 yılı 3. Dönem Toplantısına Başkanlık etti. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün sekretaryasında yürütülen toplantıda ayrıca, Amasya Belediyesi, Amasya Üniversitesi, İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarından temsilciler yer aldı.

Toplantının açılışında konuşan Valimiz Mustafa Masatlı şunları ifade etti: "Öncelikle dün itibariyle aşılamada 'Mavi' iller arasına girdiğimizi memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Valiliğimizin koordinesinde yaptığımız çalışmalar neticesinde yakaladığımız bu başarıdan ötürü başta Amasya halkı olmak üzere, sağlık teşkilatımıza ve emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyor, aşılarını henüz yaptırmamış vatandaşlarımızı, özellikle de gençlerimizi aşı olmaya davet ediyorum.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzce 2021 yılının ilk 6 ayında düzenlenen 'İstihdam Garantili Meslek Edindirme Kurslarından' 209 kişi yararlanmış ve bunlardan en az %50'sinin çeşitli sektörlerde istihdam edilmesi planlanmaktadır. İşbaşı eğitim programlarına baktığımızda aynı dönemde 1645 kişinin istihdam edildiğini görmekteyiz. 'Toplum Yararına Çalışma Programlarında' ise 545 kişi istihdam edilmiş olup, program 30 Haziran itibariyle sona ermiştir.

Pasif İşgücü Hizmetleri Faaliyetleri kapsamında 2021 yılının ilk 6 ayında işsizlik ödeneği alan 683 kişiye yaklaşık 2, 6 milyon TL, kısa çalışma ödeneği alan 3574 kişiye yaklaşık 18 milyon TL ve nakdi ücret desteği alan 3686 kişiye ise yaklaşık 13. 5 milyon TL olmak üzere, toplamda 7943 vatandaşımıza 34 milyon TL'ye varan maddi destek sağlanmıştır. Halkımıza sağlanan bu destekten ötürü başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükümetimize şükranlarımı sunuyorum. "

Valimiz Mustafa Masatlı'nın konuşmasının ardından Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Osman Yılmaz tarafından çeşitli alanlarda yapılan çalışmalara dair bir sunum yapıldı. Sunumdan sonra ise gündemde yer alan maddelerin görüşülerek karara bağlanması ile toplantı sona erdi.

Kaynak: Habermetre