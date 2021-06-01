Valimiz Mustafa Masatlı: 'Devletimiz Tüm İmkanlarıyla Sel ve Doludan Etkilenen Vatandaşlarımızın Yanındadır.'

Valimiz Mustafa MASATLI ilimizde meydana gelen şiddetli yağış ve dolu sebebiyle Merkez ilçeye bağlı Yolyanı köyü ve Boğaköy'de zarar gören ev ve ahırlar ile tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Valimiz Mustafa MASATLI ilimizde meydana gelen şiddetli yağış ve dolu sebebiyle Merkez ilçeye bağlı Yolyanı köyü ve Boğaköy'de zarar gören ev ve ahırlar ile tarım arazilerinde incelemelerde bulundu. Valimize incelemelerinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin ACAR, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Sinan BULUT, İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah GÖKTEKİN ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet DAVULCU da eşlik etti.

İnceleme yaptığı bölgelerde İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit faaliyetlerine de refakat eden Valimiz Mustafa MASATLI şunları kaydetti: "İlimiz Merkez ilçesine bağlı Yolyanı köyü ve Boğaköy'de 31 Mayıs 2021 tarihi akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağış ve yer yer dolu yağışı nedeniyle üreticilerimizin meyve, sebze ve tarla ürünlerinde yer yer zararlar oluşmuştur.

Olayın ardından ilk etapta İl Özel İdaresi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü görevlileri derhal köylerimize yönlendirilmiş ve zarar tespit ekipleri bölgede raporlama çalışmalarına başlamıştır.

Hasar gören yol ve altyapının onarılması için İl Özel İdaresi ekipleri de yoğun şekilde çalışmaktadır. Bu noktada devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olacak ve üreticilerimizin bu süreci en hafif şekilde atlatmaları için gerekli tedbirler alınacaktır.

Yapılan ön tespitler sonucu zarar gören çiftçilerimizin üretim alanlarında lokal hasarlar olduğu görülmüş olup, bu hasarlar Tarım Sigortaları (TARSİM) kapsamında eksperler tarafından tutulacak raporlar neticesinde karşılanacaktır. Böyle afetlerle bir daha karşılaşmamamızı temenni ediyor, bölgede yaşayan vatandaşlarımıza ve Amasya'mıza geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum. "

İncelemeleri esnasında köy muhtarları ile ev, ahır ve ekili arazileri zarar gören vatandaşlarımızla da görüşen Valimiz Mustafa MASATLI, altyapı hasarlarının onarılması ve hasar tespit çalışmalarının süratle bitirilmesi için ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi.

Kaynak: Habermetre