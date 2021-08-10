Valimiz Mustafa Masatlı: "Çocuklarımıza Doğayı ve Ormanı Koruma Bilinci Aşılamak, Onlara Bırakabileceğimiz En Önemli Miraslardandır"

Valimiz Mustafa Masatlı, 'Telafide Ben de Varım Ağacını Sev, Ağacını Koru" etkinliği kapsamında düzenlenen programa katıldı.

Valimiz Mustafa Masatlı, 'Telafide Ben de Varım Ağacını Sev, Ağacını Koru" etkinliği kapsamında düzenlenen programa katıldı. Programda ayrıca Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, Milli Eğitim Müdürlüğü idarecileri ve öğrenciler yer aldı.

Programda ilk konuşmayı gerçekleştiren Orman Bölge Müdürü Halil Oflu etkinlikle ilgili detaylı bilgiler verirken, Valimiz Mustafa Masatlı ise konuşmasında şunları kaydetti: "Yaklaşık 1, 5 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla birlikte başta sizlerin eğitim hayatı olmak üzere, sosyal hayatımızın hemen hemen tamamında önemli kısıtlamalar oldu.

Salgın hastalık bu hayatta her şeyin başının sağlık olduğunu bir kez daha göstermiştir. Salgın süreci tüm dünyayı olumsuz etkilemesine rağmen Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki hükümetimiz güçlü sağlık altyapımız, aksamayan üretim ve tedarik zincirimiz ile süreci tüm dünyaya örnek teşkil edecek şekilde iyi yönetmişlerdir. Aşılama çalışmalarının da nihayete ermesiyle inşallah Ülkemiz daha sağlıklı bir ortama kavuşmuş olacaktır.

Hepinizin bildiği gibi 28 Temmuz tarihinden itibaren Türkiye'nin özellikle önemli ormanlarının yer aldığı bölgelerde büyük yangınlar oldu. Devletimizin imkanları, vatandaşlarımızın da desteğiyle tüm orman yangınları kontrol altına alındı.

Bu noktadan sonra bizlere düşen görev yeni fidanlar dikerek o bölgeleri tekrar yeşertmektir. Geleceğimizin mimarı olan siz çocuklarımızın da doğayı koruma konusunda bilinçlenmesi gerekmektedir. Sizler ayrıca burada öğrendiğiniz bilgileri büyüklerinize de aktaracaksınız.

Ormanlarımızı korumak adına ateş yakmayacağız, cam ve benzeri cisimlerin atılmasına izin vermeyeceğiz. Ayrıca Amasya'mızda Eylül ayı sonuna kadar ormanlarımızda piknik yapmayacak ve olası yangınlara karşı güzel vatanımızı koruyacağız. Doğayla birlikte yaşamak sorumluluk gerektirir. Bizler de doğayı koruma bilinciyle hareket etmeli, bu bilinci sonraki nesillere de aktarmalıyız.

Ayrıca sizler aşılama konusunda da anne ve babalarınızı, büyüklerinizi bilgilendireceksiniz. Bu hastalığın olumsuz etkilerini ancak aşılamayla azaltabiliriz. Sizlerin ve toplumumuzun özverisiyle salgının olumsuz sonuçlarını ortadan kaldıracağımıza inanıyorum. Bu düşüncelerle bu güzel etkinliğin yapılmasında emeği geçen Milli Eğitim Bakanlığımıza, Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve İl Müdürlüklerimize teşekkür ediyorum. " Konuşmaların ardından Valimiz Mustafa Masatlı birbirinden eğlenceli etkinliklerde öğrencilerimizin heyecanına ortak oldu.

Kaynak: Habermetre