Valimiz Mustafa MASATLI Binlerce Ceviz ve Kuşburnu Fidanını Hak Sahibi Çiftçilerimize Teslim Etti

Valimiz Mustafa Masatlı, Valiliğimizin koordinesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresinin yürüttüğü Ceviz Üretimini Destekleme Projesi ile İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü Kuşburnu Üretimini Destekleme Projesi çerçevesinde Ceviz ve Kuşburnu Fidanı Teslim Törenine katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleşen programda ayrıca Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Celil İnce, protokol üyeleri ve çiftçilerimiz yer aldı.

Programda ilk olarak konuşan İl Tarım ve Orman Müdür V. Hayrullah Göktekin, projenin detaylarına ilişkin bilgiler verdi. Daha sonra ilimizde üretim yapan bir çiftçimiz, fidan dağıtımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

Törende son konuşmayı yapan Valimiz Mustafa Masatlı ise şunları kaydetti: "Bugün Amasya'mız için güzel bir günde bir araya geldik. İnsanoğlu var olduğu sürece, bir şeyleri tüketmek bir şeyleri yemek ve bunlardan istifade ederek yaşamını devam ettirmiştir. Bizler de oldukça verimli topraklarda yaşıyoruz. Son yıllar ve özellikle salgın şunu göstermiştir ki; insanoğlunun sağlıklı olarak yaşaması için iyi bir şekilde beslenmesi gerekmektedir. Tabi sadece kendi tüketimimiz için değil; ulusal ve uluslararası pazarlara da üretim yapmamız, ekonomik kalkınma için gereklidir.

Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki hükümetlerimiz döneminde tarımsal alanlarda çok önemli mesafeler alındı. Desteklemelerden tutun, tarımda mekanizasyona, teknik çalışmalara ve diğer taraftan verimliliğin üst seviyelere taşınması için pek çok projeye imza atıldı. Ulusal ölçekteki bu çalışmalara bizlerin de yerel ölçekte her bakımdan destek olmamız gerekiyor. Bu maksatla haftalardır çeşitli fidanların dağıtımını yapmaktayız.

Bu fidanları dağıttıktan sonra en iyi ve en verimli şekilde de yetiştirmemiz lazım. Bu maksatla bugün bölgemize uyumlu ceviz fidanlarından oluşan 500. 000 TL'lik fidanı DOKAP katkısıyla üreticilerimize dağıtıyoruz.

Bugün ayrıca İlimizde özellikle marmelatı çokça yapılan Kuşburnu fidanlarının da dağıtımını yapacağız. İlimiz Kuşburnu açısından çok zengin bir il değil. Bizim kuşburnu varlığımızı süratle arttırmamız gerekiyor. Bugün bu kapsamda İl Özel İdaremizin %75 hibe desteği ile 375. 000 TL toplam proje bedelli fidanları da hak sahiplerine teslim ediyoruz.

Bu dağıtımlardan sonra çiftçilerimizin de bu fidanlara çok iyi şekilde bakması gerekiyor. Sizlerin büyüteceği bu fidanlar ileride evlatlarınıza kalacak ve onların geleceği için bir yatırım olacaktır. "

Bu önemli projelerin hayata geçirilmesi için bizlere imkan sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Milletvekillerimize, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze, İl Özel idaremize, İl Genel Meclisimize, DOKAP yetkililerine teşekkür ediyor, çiftçilerimizin bereketli ürünler almasını temenni ediyorum. "

Valimiz Mustafa Masatlı'nın konuşmasının ardından; hak sahibi 206 üreticimize Tarım ve Orman Bakanlığı ile DOKAP'tan %75 hibe destekli toplam proje tutarı 500. 000 TL olan 25. 600 adet ceviz fidanı ile 31 üreticimize İl Özel İdaresinden %75 hibe destekli toplam proje tutarı 375. 000 TL olan 15. 000 adet kuşburnu fidanının dağıtımı yapıldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet