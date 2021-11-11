Valimiz Mustafa Masatlı: '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Kapsamında 155 Bin Ağaç Fidanını Toprakla Buluşturuyoruz'

Valimiz Mustafa Masatlı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin talimatlarıyla ilan edilen '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' münasebetiyle Valiliğimiz koordinesinde düzenlenen fidan dikme programına katıldı. 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı yerleşkesinde düzenlenen programa ayrıca Garnizon Komutanı Tuğg. Mehmet Fatih Ören, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

Programda ilk olarak Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve Garnizon Komutanı Tuğg. Mehmet Fatih Ören günün anlam ve önemine ilişkin birer konuşma gerçekleştirdiler.

Son olarak konuşan Valimiz Mustafa Masatlı ise şunları kaydetti: "Öncelikle Milli Ağaçlandırma Gününüzü kutluyorum. Tüm Türkiye'de olduğu gibi İlimizde de önemli bir gün. Bizler çok iyi biliyoruz ki ağaçlandırma hem dinimizin bizlere emri, hem de milli bir görevdir.

Peygamber Efendimizin 'Kıyametin Kopacağını Bilseniz Bile Elinizdeki Fidanı Dikiniz' hadis-i şerifi, Fatih Sultan Mehmet'in 'Ormanlarımdan Bir Dal Kesenin Başını Keserim' düsturu ağaca ve yeşile nasıl baktığımızın göstergesidir.

Son yıllarda küresel iklim değişikliğiyle beraber Dünyanın hemen hemen her coğrafyasında farklı olaylar yaşanıyor. Fakat bizler Türkiye ve Millet olarak iklim değişikliğinden daha hızlı değişerek, iklim değişikliğinin sonuçlarını en aza indirmek zorundayız.

Bu yıl özellikle orman yangınlarıyla ilgili çok önemli bir sınav verdik. Yangınlarda insanlarımızı ve çalışanlarımızı kaybettik, yaralanan vatandaşlarımız oldu. Ahirete intikal eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum.

Devletimiz bu süreçte tüm gücüyle maddi ve manevi olarak yangının sonuçlarını en aza indirmek için her türlü çabayı gösterdi. Bu Ülkede ağaç da, insan da çok değerlidir. Bizlerin görevi ormanlarımızı korumak ve daha çok fidan dikmektir.

Sayın Cumhurbaşkanımız 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan etti. Bununla beraber her yıl Ülkemizin 81 ilinde Valiliklerin koordinasyonunda, kamu kurum ve kuruluşların katılımıyla ağaç fidanı dikiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Ülkemizde yaşayan her vatandaşımız için en az 3 tane fidan dikilmesi talimatını verdi. Bugün Ülkemizde 252 milyon fidan toprakla buluşacak.

İlimizde de 7 farklı noktada 155 bin fidanımızı toprakla buluşturmayı planlıyoruz. Emeği geçen Orman Bölge Müdürlüğümüze, orman teşkilatımıza, tüm kamu kurum ve kuruşlarımıza teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. " Konuşmaların ardından Valimiz Mustafa Masatlı, il protokolü ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdiler.

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