Valimiz Muammer Erol Ulusal İşitme Tarama Referans Merkezi'nin Açılışını Yaptı

YALOVA (Habermetre) - Valimiz Muammer EROL, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Ulusal Yenidoğan İşitme Tarama Programı" kapsamında Yalova Devlet Hastanesi ek hizmet binasında hizmete açılan "Ulusal İşitme Tarama Referans Merkezi"nin açılışını gerçekleştirdi. Ulusal İşitme Tarama Referans Merkezinin açılış töreni Valimiz Muammer EROL, İl Sağlık Müdürü İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah ERAY, yöneticiler ve sağlık çalışanlarının katılımı ile gerçekleşti. Yalova Devlet Hastanesinin ülkemizde sınırlı sayıda olan "Ulusal İşitme Tarama Referans Merkezi" olma unvanını kazandığını ifade eden İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah ERAY; "Hastanemiz bünyesinde hizmet verecek olan Ulusal İşitme Taraması Referans Merkezinde, Yenidoğan İşitme Taraması ve Okul Çağı İşitme Tarama Programı kapsamında tarama sonucu riskli bulunan çocuklarımız ve poliklinik muayenesinde ihtiyacı olduğu tespit edilen yetişkin hastalarımız da ileri tetkik ve tedavi olma şansı bulacaklar. Daha önceden işitme kayıplı hastalarımızı ileri tetkik ve tedavi için başka merkezlere sevk etmekteydik. Referans Merkezleri Bakanlığımızca 3. Basamak olarak nitelendirilen üniversite hastaneleri ve Eğitim Araştırma Hastanelerinde kurulmaktadır ancak İlimizin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hastanemizde oluşturduğumuz alt yapı ve donanım sonucu gerçekleştirdiğimiz başvuru Bakanlığımızca da uygun görülmüş ve Yalova Devlet Hastanemiz Ulusal İşitme Tarama Referans Merkezi olarak tescillenmiştir. " dedi.

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