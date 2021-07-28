Valimiz Muammer EROL Prof. Dr. Halil İNALCIK'ın Anısına Düzenlenen Panele Katıldı
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Valimiz Muammer EROL Prof. Dr. Halil İNALCIK'ın Anısına Düzenlenen Panele Katıldı

Valimiz Muammer EROL Prof. Dr. Halil İNALCIK'ın Anısına Düzenlenen Panele Katıldı
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Valimiz Muammer EROL, Prof. Dr. Halil İNALCIK'ın vefatının 5. Yılı anısına düzenlenen "Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu ve Devlet Teşkilatı" paneline katıldı.

Valimiz Muammer EROL, Prof. Dr. Halil İNALCIK'ın vefatının 5. Yılı anısına düzenlenen "Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu ve Devlet Teşkilatı" paneline katıldı. Yalova İl Özel İdaresi konferans salonunda düzenlenen panele, Valimiz Muammer EROL, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Fatih ŞAHİN, Yalova Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Rahmi KARAKUŞ, Baro Başkanı Av. Fedai DOĞRUYOL, İl Genel Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL, protokol üyeleri ve vatandaşlarımız katıldı. Panelin açılış konuşmalarını İl Genel Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL gerçekleştirdi. Prof. Dr. Mehmet YILDIZ başkanlığında düzenlenen panelde Halil İNALCIK Osmanlı Tarihi Araştırma Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Yusuf OĞUZOĞLU, Yalova İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Dr. Uğur İNAN, Kültür ve Turizm Bakanlığı Millet Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü Melek GENÇBOYACI konuşmalarını yaptı. Panele katılan konuşmacılara Valimiz Muammer EROL ve protokol tarafından hediyeleri taktim edildi.

Kaynak: Habermetre

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Valimiz Muammer EROL Prof. Dr. Halil İNALCIK'ın Anısına Düzenlenen Panele Katıldı - Haberler
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