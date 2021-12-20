Valimiz Muammer Erol Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Valimiz Muammer EROL, Altınova Kaymakamlığı ve Altınova Belediyesi iş birliği ile öğrencilerin spor, kültür, sanat ve sosyal gelişimlerine destek vermek amacıyla hazırlanan "7'den 77'ye Çevrimiçi Altınova" projesi kapsamında lise öğrencileri ile bir araya geldi. "Geleceğimde Ki Ben" teması kapsamında Altınova Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe Valimiz Muammer EROL'un yanı sıra Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet ÖZYİĞİT, Altınova Belediye Başkanı Metin ORAL, Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki SİTAR, öğretmenler ve 9. Sınıf öğrencileri katıldı. Programda Altınova Belediye Başkanı Metin ORAL'ın açılış konuşmasının ardından Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet ÖZYİĞİT konuşmalarını gerçekleştirdiler. Programa konuşmacı olarak katılan Valimiz Muammer EROL; "Proje kapsamında Altınova Kaymakamlığımızı ve Altınova Belediyemizi hazırladıkları bu proje için tebrik ederim. Sevgili öğrenciler Covid-19 kapsamında kurallarımız devam ediyor. Okullarımızda maske mesafe ve temizlik kurallarına riayet edeceğiz. Sizlere en önemli tavsiyem samimiyet gayret ve çaba ile elinizdekilerin kıymetiniz bilerek sizden beklenenin karşılığını verip kıymetli olun. İlim İrfan sahibi bireyler olarak ürettiğinizi insanlara verin. Hak etmek ve üretmek sizler için yaşamın en önemli şiarı olsun. Unutmayın ki alın teri ile başarıyı elde edenler en fazla saygıyı hak edenlerdir. Emeğinizi, gayretinizi, dikkatinizi işinizden eksik etmeyin bu ülke bu şehrin insanları sizlerin başarısı ile inşallah en güzel yarınlara yükselecektir. Allah başarılarınızı muvaffak etsin. " dedi Valimiz Muammer EROL ve öğrenciler arasında soru cevap faslının bitmesinin ardından program sona erdi.

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