Valimiz Muammer Erol Koruyucu Ailelerimizle Kahvaltıda Buluştu

Valimiz Muammer EROL, Yalova Valiliği himayelerinde Aile, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, her çocuğun bir ailesi olmalı anlayışından hareketle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından ilan edilen 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla Uygulama Oteli'nde...

Valimiz Muammer EROL, Yalova Valiliği himayelerinde Aile, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, her çocuğun bir ailesi olmalı anlayışından hareketle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından ilan edilen 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla Uygulama Oteli'nde düzenlenen kahvaltı programında Koruyucu Ailelerimiz ve çocuklarla bir araya geldi Kahvaltı programına Valimiz Muammer EROL'un yanı sıra Aile, Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif LAÇİN, Birim Müdürleri, Koruyucu Ailelerimiz ve çocuklarımız katıldı.

Kahvaltı esnasında Valimiz Muammer EROL, Koruyucu Ailelerimiz ve çocuklarımızla yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. Kahvaltı programının ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: Habermetre