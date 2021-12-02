Valimiz Muammer Erol Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında Gümüş Madalya Kazanan Nisa Camadan'ı Tebrik Etti

Milli Sporcumuz Nisa CAMADAN Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Gümüş Madalya sahibi oldu. Türkiye şampiyonasında altın madalya kazanan milli sporcumuz Yunanistan'daki Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk derecesiyle Türkiye'ye dönen Nisa CAMADAN, Dünya şampiyonasına gitmeye hak kazandı. 24 Kasım'da Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen ve 30 ülkeden sporcunun yarıştığı Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda da birçok rakibini eleyerek 70 kg Genç Bayanlar kategorisinde Dünya 2. si oldu. Nisa CAMADAN, "Antrenörüm Engin TERZİ ve ağabeyim sayesinde buralara kadar gelebildim. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Dünyanın en iyi hocasına sahip olduğumuz için kendimi çok şanslı hissediyorum. Dünyanın en iyisi ile çalışıyorum, onun için ne kadar şükretsem azdır. Bu spordaki en büyük hedefim büyükler dünya şampiyonluğu. Daha uzun bir yol var önümde ama inşallah bir gün olurum. " dedi. Bilek Güreşi Milli Takımı Teknik Direktörü Engin TERZİ de Nisa CAMADAN'dan Avrupa birinciliğinden sonra dünya şampiyonluğu da beklediklerini belirterek, "Avrupa Şampiyonası'nda olmayan ama dünya şampiyonasına gelen Kazak bir sporcu planlarımızı değiştirdi. Nisa'nın istikbali parlak. Ondan çok büyük başarılar bekliyoruz. " dedi. Valimiz Muammer EROL; "Bükreş'te düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Nisa CAMADAN evladımız ülkemizi hakkıyla temsil etmiş, bizlere büyük gurur yaşatmıştır. Milli sporcumuz Nisa CAMADAN ve Bilek Güreşi Milli Takımı Teknik Direktörü ve sporcumuzun antrenörü Engin TERZİ'yi tüm kalbimle tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. " dedi.

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