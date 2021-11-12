Valimiz Muammer Erol "Bi Hareketine Bakar Hayat" Temalı Emniyet Kemeri Uygulamasına Katıldı

Valimiz Muammer EROL, İçişleri Bakanlığımızın vatandaşlarımızın trafik farkındalığını artırmak amacıyla "Bi Hareketine Bakar Hayat" ana temalı kampanyası kapsamında 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında kurulan standı ziyaret ederek meydanda emniyet kemeri uygulamasına katıldı. Uygulama esnasında Valimiz Muammer EROL'a İl Emniyet Müdürü Göksel TOPALOĞLU ve Jandarma Komutanı J. Alb. Mustafa BAKÇEPINAR eşlik etti. Valimiz Muammer EROL, trafik uygulamasında emniyet kemerinin önemine değinerek vatandaşlarımızla görüş alışverişinde bulundu. Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan stant ziyaret edildi. Stant ziyareti esnasında kampanyanın en etkin şekilde geniş kitlelerle buluşturulabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden İl Emniyet Müdürü Göksel TOPALOĞLU; "Bi Hareketine Bakar Hayat" sloganı ile trafik farkındalığının artırılmasını amaçlıyoruz. Trafikte emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası ölüm riskini %45, ağır yaralanma riskini %60 oranında azaltmaktadır. Can güvenliğimiz için aracımız hareket ettiği anda emniyet kemerimizi mutlaka takmalıyız. " dedi.

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