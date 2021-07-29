Valimiz Muammer Erol Başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Temmuz Ayı Olağan Toplantısı Gerçekleştirildi
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Valimiz Muammer Erol Başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Temmuz Ayı Olağan Toplantısı Gerçekleştirildi

Valimiz Muammer Erol Başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Temmuz Ayı Olağan Toplantısı Gerçekleştirildi
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İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2021 yılı III. Olağan toplantısı Valimiz Muammer EROL başkanlığında gerçekleştirildi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2021 yılı III. Olağan toplantısı Valimiz Muammer EROL başkanlığında gerçekleştirildi.

Yalova İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Valimiz Muammer EROL, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Erhan DEDE, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sıddık BADILLI, Yalova Belediye Başkanlığını temsilen Naim ARDIÇ, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Aydın BAKOĞLU, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Muharrem ÇOBANKENT, TÜRK-İŞ Temsilcisi Murat ŞAHİN, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin BECAN, HAK-İŞ Temsilcisi Nebi KARAGÖZ, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Temsilcisi Murat ARSLANHAN, MARKA Temsilcisi Murat ÖZKAN ve Kadın Derneklerini temsilen Yalova Girişimci Kadınlar Derneği Emine YÜKSEKOL katıldı.

Toplantıda;

2021 yılı I. ve II. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesi, İlin İstihdam verileri, Engellilerin kendi işini kurma ve mesleki eğitimlerine yönelik kabul edilen Projelerin görüşülmesi ve Kısa Çalışma, Nakdi Ücret Desteği ve İşsizlik Ödemeleri hakkında bilgi verilmiştir.

Toplantının son bölümünde; istihdama ve mesleki eğitime yönelik planlama ve değerlendirmelerin yapılmasının ardından Kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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Valimiz Muammer Erol Başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Temmuz Ayı Olağan Toplantısı Gerçekleştirildi - Haberler
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