Valimiz Muammer Erol Babalar Günü Dolayısıyla Şehitlerimizin Babaları ve Gazilerimizle Bir Araya Geldi

Valimiz Muammer EROL, Babalar Günü dolayısıyla Kahraman Gazilerimizi evlerinde ziyaret ederek Şehitlerimizin babaları ile kahvaltıda buluştu.