Valimiz Kurum Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Valimiz Sayın İbrahim Akın, Ptt Başmüdürlüğü ile Ziraat Bankası'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İlk olarak Posta ve Telgraf Teşkilatı'nı ziyaret ederek PTT Başmüdür V. Ahmet Eraslan'dan kurumda yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler alan Valimiz Sayın İbrahim Akın, daha sonra Ziraat Bankası Kırşehir Şubesini ziyaretinde Kırşehir Bölge Başkanı Mesut Alkan ve yetkililerden bilgiler aldı.

Sayın Valimizin ziyaretleri, kurumlarda yaptığı incelemelerin ardından sona erdi.

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1 Dolar = 12,73 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

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Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12 — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

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