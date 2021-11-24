Valimiz Kurum Ziyaretleri Gerçekleştirdi
Valimiz Sayın İbrahim Akın, PTT Başmüdürlüğü ile Ziraat Bankası'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Valimiz Sayın İbrahim Akın, Ptt Başmüdürlüğü ile Ziraat Bankası'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
İlk olarak Posta ve Telgraf Teşkilatı'nı ziyaret ederek PTT Başmüdür V. Ahmet Eraslan'dan kurumda yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler alan Valimiz Sayın İbrahim Akın, daha sonra Ziraat Bankası Kırşehir Şubesini ziyaretinde Kırşehir Bölge Başkanı Mesut Alkan ve yetkililerden bilgiler aldı.
Sayın Valimizin ziyaretleri, kurumlarda yaptığı incelemelerin ardından sona erdi.
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18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:
1 Dolar = 12,73 Türk Lirası
Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12
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