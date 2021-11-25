Valimiz Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Standını Gezdi

Valimiz Sayın İbrahim Akın, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle açılan bilgilendirme standını ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün katılımı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Şiddet Önleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından açılan ve vatandaşlarımıza çeşitli materyaller dağıtılan standı gezen Valimiz Sayın İbrahim Akın görevlilerden bilgiler aldı.

Valimiz Sayın İbrahim Akın, ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, ülkemizde kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda önemli çalışmalar yürütüldüğünü ve şiddet önleyici birçok projenin uygulamaya konulduğunu söyledi.

Sayın Valimizin ziyareti, jandarma ve emniyet teşkilatı mensupları ile ŞÖNİM personelinin tanıtım çalışmalarını yerinde görmesi ve tanıtım standını ziyaret eden vatandaşlarla yaptığı sohbet ile sona erdi.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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