Valimiz Hüseyin Öner ve Eşi Zehra Mine Öner, Sıfır Atık Projesi Kapsamında "Geri Dönüşüm Ürünleri Sergisi"Nin Açılış Programına Katıldı (07.06.2021)

Valimiz Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner, Sıfır Atık Projesi kapsamında "Geri Dönüşüm Ürünleri Sergisi"nin açılış programına katıldı (07. 06.

Valimiz Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner, Sıfır Atık Projesi kapsamında "Geri Dönüşüm Ürünleri Sergisi"nin açılış programına katıldı (07. 06. 2021)Valimiz Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner Hanımefendi, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında ilimizde yürütülen Sıfır Atık Kampanyasının bir parçası olarak geri dönüşüm malzeme ve materyallerinden elde edilen "Geri Dönüşüm Ürünleri Sergisi"nin açılışına katıldı. Milli Egemenlik Parkında açılan serginin açılışını yapan Valimiz ve eşi Hanımefendi, daha sonra beraberindeki protokol üyeleri ve kurum müdürleriyle birlikte sergiyi gezdiler. Toplanan atık malzemelerden elde edilen çeşitli ürünleri inceleyen Valimiz ve eşi Hanımefendi, ürünlerin her birinin büyük önem ve anlam taşıdığını ifade etti. Açılış sırasında bir konuşma da yapan Valimiz Hüseyin Öner şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde Türkiye genelinde yürütülmekte olan " Sıfır Atık Kampanyası"nı ilimizde Emine Erdoğan Hanımefendi adına eşim Zehra Mine Öner Hanımefendi yürütmekte. Birkaç aydır kurum müdürü eşlerimizin destekleri, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün çalışanlarının gayretleriyle yapılan çalışmaların sonucunu bu sergiyi bizlerle, vatandaşlarla buluşturdular. Geri dönüşüm, atıkları değerlendirmek, enerji ve kaynak tasarrufu demek, çöp miktarını azaltmak ve çevre kirliliğini önlemek demek. Geri dönüşüm, ülkemizin ekonomisine katkı yapmak, döviz tasarrufu demek. Mesela kağıtların geri dönüşümü ile hava kirliliğinin, su kirliliğinin önlenmesi, su kullanımında tasarruf, ağaç ve orman tasarrufu, korunması demek. Özetle geri dönüşüm, çevreyi korumak demek. Çevreyi korumak bence artık bir vatandaşlık ödevi konumunda önemlidir. Ben ilimizde bu duyarlılığı dile getirme, toplumda bilinç ve hassasiyet oluşturma anlamında da önemli bir çalışma olan bugünkü Geri Dönüşüm Sergisinde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. " Zehra Mine Öner Hanımefendi de Sıfır Atık projesini devam ettireceklerini belirterek, katkı sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Habermetre