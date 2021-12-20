Valimiz Hüseyin Öner ve Eşi Zehra Mine Öner Hanımefendi, Şehit Onbaşı Erdal Sarıkaya'nın Ailesini Ziyaret Etti (20.12.2021)

Valimiz Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner Hanımefendi, Şehit ailesi ziyaretleri kapsamında, iç güvenlik Şehidimiz Jandarma Onbaşı Erdal Sarıkaya'nın ailesini ziyaret etti.

1996 yılında Şemdinli'de Şehit olan Erdal Sarıkaya'nın kardeşi Ünal Sarıkaya ve aile fertleriyle bir süre sohbet eden Valimiz ve eşi Hanımefendi, ailenin acısını paylaştı.

Valimiz Hüseyin Öner, "Bu vatan için canlarını, kanlarını hiçe sayan kahraman Şehitlerimizin geride bıraktığı anneleri, babaları, kardeşleri bize emanettir. Bizde kahramanlarımızın emanetleriyle sık sık birlikte oluyoruz, acılarını paylaşıyoruz, mutluluklarına ortak oluyoruz. Devletimiz hiçbir zaman şehitlerimizin emanetlerini yalnız bırakmadı, bırakmayacakta. Şehitlerimizi unutmadığımız gibi, onların aziz hatıralarını da her zaman için yaşatacağız. Şehidimiz Erdal Sarıkaya'ya Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet