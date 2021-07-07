Valimiz Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner Hanımefendi, okuma-yazma kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifika dağıttı (07.07.2021)
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Valimiz Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner Hanımefendi, okuma-yazma kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifika dağıttı (07.07.2021)

Valimiz Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner Hanımefendi, okuma-yazma kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifika dağıttı (07.07.2021)
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner Hanımefendi, Halk Eğitim Merkezince açılan okuma-yazma kurslarından başarıyla mezun olan kursiyerlere sertifikalarlarını dağıttı.

Valimiz Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner Hanımefendi, Halk Eğitim Merkezince açılan okuma-yazma kurslarından başarıyla mezun olan kursiyerlere sertifikalarlarını dağıttı.

Valiliğimiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz tarafından dönem boyunca yapılan alan taramaları neticesinde il merkezi ve köylerimizde düzenlenen 10 adet Yoğunlaştırılmış Temel Düzey ve 2. Kademe Okuma-Yazma kurslarından başarıyla mezun olan 17 kursiyere belgelerinin verilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene katılan Valimiz Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner Hanımefendi, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kursiyerleri tebrik etti. Valimiz şunları konuştu: "Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde Türkiye genelinde yürütülen okuma-yazma kampanyasını ilimizde devam ettiriyoruz. Bunun güzel örneklerinden biri olarak il merkezimiz ve köylerimizde 17 kursiyerimizin katılımı ile bu kursları başlattık ve bugün mezun olan kursiyerlerimize belgelerini veriyoruz. İlimiz merkez Balıkçılar köyümüzde 'öğrenmenin yaşı yoktur' düsturundan hareket ederek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzce açılan birinci kademe okuma yazma kursunu Nisan ayında başlatmış ve açılışını da bizzat yapmıştık. Hayat Boyu Öğrenme Programı çerçevesinde ilimiz genelinde açılan okuma-yazma kursuna katılım sağlayan kursiyerlerimiz, 80 saatlik eğitim sonucu okuma ve yazmayı öğrendiler. Artık hayata daha farklı bakıyorlar. Ben hepsini tebrik ediyorum ve bundan sonraki yaşamları için hayırlı olmasını diliyorum. Eğitimi veren Halk Eğitim Merkezimize ve öğretmenlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. "

Valimiz konuşmasının ardından eşi Zehra Mine Öner Hanımefendi ile birlikte kursiyerlere sertifikalarını verdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Habermetre

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Valimiz Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner Hanımefendi, okuma-yazma kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifika dağıttı (07.07.2021) - Haberler
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