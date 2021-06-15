Valimiz Hüseyin Öner ve Eşi Zehra Mine Öner, Nebioğlu Köyü İlk Okulunda Görsel Sanatlar Atölyesi Açılışı Yaptı (15.06.2021)
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Valimiz Hüseyin Öner ve Eşi Zehra Mine Öner, Nebioğlu Köyü İlk Okulunda Görsel Sanatlar Atölyesi Açılışı Yaptı (15.06.2021)

Valimiz Hüseyin Öner ve Eşi Zehra Mine Öner, Nebioğlu Köyü İlk Okulunda Görsel Sanatlar Atölyesi Açılışı Yaptı (15.06.2021)
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner Hanımefendi, merkeze bağlı Nebioğlu köyü Şehit Burhan Kılıç İlkokulunda kurulan görsel sanatlar atölyesinin açılışını yaptı.

Valimiz Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner Hanımefendi, merkeze bağlı Nebioğlu köyü Şehit Burhan Kılıç İlkokulunda kurulan görsel sanatlar atölyesinin açılışını yaptı.

Köy okulunda, Ardahan Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Bilim ve Sanat Merkezi ile Özel Eğitim Meslek Okulunun katkıları görsel sanatlar atölyesi kuruldu. Atölyenin açılışını gerçekleştiren Valimiz ve eşi Hanımefendi, daha sonra resim sergisini gezdi. Valimiz, atölyenin kurulmasında emeği geçen okul yetkililerine teşekkür etti.

Öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Valimiz ve eşi Hanımefendi, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut ve okulda görevli öğretmenlerle de eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında sohbette bulundular.

Kaynak: Habermetre

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Valimiz Hüseyin Öner ve Eşi Zehra Mine Öner, Nebioğlu Köyü İlk Okulunda Görsel Sanatlar Atölyesi Açılışı Yaptı (15.06.2021) - Haberler
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