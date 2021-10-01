Valimiz Hüseyin Öner, Posoflu Şehidimiz Nihat Taş'ın babası Cemal Taş'ın cenaze merasimine katıldı (01.10.2021) - Haberler
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Valimiz Hüseyin Öner, Posoflu Şehidimiz Nihat Taş'ın babası Cemal Taş'ın cenaze merasimine katıldı (01.10.2021)

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Valimiz Hüseyin Öner, Posoflu Şehidimiz Nihat Taş'ın babası Cemal Taş'ın cenaze merasimine katıldı (01.10.2021)

Valimiz Hüseyin Öner, Posoflu Şehidimiz Nihat Taş'ın babası Cemal Taş'ın cenaze merasimine katıldı.

Valimiz Hüseyin Öner, Posoflu Şehidimiz Nihat Taş'ın babası Cemal Taş'ın cenaze merasimine katıldı.

Posof'un Kumlukaz köyünde yaşayan Şehdimiz Nihat Taş'ın babası Cemal Taş, dün hayatını kaybetti. Cemal Taş'ın cenazesi bugün kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze merasimine Valimiz Hüseyin Öner, Posof Kaymakamı Ahmed Çelik, Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ve İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir katıldı.

Valimiz, cenaze merasiminin ardından Cemal Taş'ın yakınlarına ve köy halkına taziyelerini bildirdi.

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Haber: Valimiz Hüseyin Öner, Posoflu Şehidimiz Nihat Taş'ın babası Cemal Taş'ın cenaze merasimine katıldı (01.10.2021) - Haberler
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