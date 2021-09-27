Valimiz Hüseyin Öner, muhtarlarla toplantıda bir araya geldi (27.09.2021)

Valimiz Hüseyin Öner, merkeze bağlı köylerin muhtarları ile toplantıda bir araya geldi.

Gençlik merkezinde düzenlenen ve 2022 yılı tahmini bütçe programının görüşüldüğü KÖYDES Meclis Toplantısına başkanlık eden Valimiz, toplantının ardından köy muhtarları ile bir araya geldi.

Vali Yardımcıları Şahin Demir, Mehmet Fatih Kılıç ve ilgili kurum müdürlerinin de katıldığı toplantıda muhtarlarla bir araya gelen Valimiz Hüseyin Öner, çeşitli konular üzerine bilgilendirmelerde bulunarak, muhtarların köyleriyle ilgili ilettikleri sorun ve taleplerini dinledi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşı çalışmalarının önemi, hayvan hırsızlıklarını önleme çalışmaları, yaylalarda terör örgütlerinin barınma ihtimaline karşın önlemler başta olmak üzere çeşitli konular hakkında muhtarları bilgilendiren Valimiz konuşmasında şunları ifade etti:

"Değerli muhtarlarımız, sizlerin bizlere ileteceği sıkıntı ve sorunları, kamu hizmetlerine ilişkin istek ve arzuları dinlemek hem de kamu hizmetlerinin kırsalda ve mahallelerimizde, kurumlarımız da etkinliği ve verimliliği artırmaya yönelik sizlerden beklentilerimizi aktarmak, kamu hizmetlerinin ifasında bir köprü görevi gören muhtarlarımızla koordinasyon sağlamak için senede birçok kez buluşuyoruz. Bugünkü toplantımızda ben öncelikle Koronavirüs salgın hastalığına değineceğim. Öncelikle sizlerden vatandaşlarımızı aşı olmaları için ikna etmenizi istiyorum. Toplum sağlığı için aşı konusu çok önemli. Bu konuda biz devlet olarak yaylalara kadar giderek vatandaşlarımızın aşı olması için çaba gösterdik. Sizlerde köylerinizde aynı çabayı göstererek aşı olmayanları muhakkak aşı olmaları için ikna etmelisiniz. Ayrıca maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma noktasında yine sizlerin desteğinize ihtiyacımız var. Köylerimizde, düğün, nişan ve cenazelerde kurallara uyulması noktasında hassa olmanızı istiyorum. Köyde karantina uygulaması varsa köy içinde de hareketlilik olmaması için özen göstermelisiniz. Değerli muhtarlarımız, bir diğer konu başlığımız güvenlik ve asayiş hizmetleri. İlimizde hayvan hırsızlıklarının önleme konusunda iyi bir ivme yakaladık. Jandarmamız ve emniyetimiz çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Köy yollarımızın standardının iyileştirmek için İl Özel İdaremiz, iş programı çerçevesinde çalışanlarını süründürüyor. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda sizlerin de desteği ve katkısıyla en iyi şekilde hizmet etme gayretimiz devam ediyor. "

Valimizin konuşmasının ardından söz verdiği İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir, Koronavirüs ile mücadele çalışmaları, aşılamada gelinen nokta ve aşılamanın önemi hakkında sunum yaparak muhtarların köylerde vatandaşların aşı olmaları noktasında katkı sunmaları gerektiğini söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Turgay Şişman, tarımsal desteklemeler ve hayvancılık konuları üzerine muhtarlara bilgi verdi.

Muhtarların ilettiği sorun ve talepleri dinleyerek not alan Valimiz, bu talep ve sorunlarla ilgilenilmesi hususunda ilgili kurum müdürlerine talimatlarda bulundu.

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